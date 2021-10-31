Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Антирекорд по коронавирусу побит в России: Впервые выявили почти 41 тыс. зараженных за сутки на 31 октября

9:39:3710/31/2021
0

Впервые суточный прирост зараженных превысил отметку в 40 тыс. 28 октября. За минувшие сутки скончались 1158 россиян с COVID-19.

В стране зафиксировали очередной максимум заражений. Умерли за сутки 1158 человек. Фото: Минздрав Новосибирской области

За прошедшие сутки в России выявили 40 993 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимальное значение с начала пандемии - с марта 2020 года. По данным федерального оперативного штаба, общее число заболевших на 31 октября составило 8 513 790.

Новые случаи выявили во всех 85 субъектах РФ. В Москве - 7603, в Санкт-Петербурге — 3597, а в Московской области — 2737.

Напомним, что впервые суточный прирост зараженных превысил отметку в 40 тыс. 28 октября. В субботу сообщали о 40,2 тыс. новых случаев.

За минувшие сутки скончались 1158 россиян с COVID-19 (на два меньше, чем накануне). Всего за время пандемии умерло 238 538 человек. В Москве за день скончались 94 зараженных, в Санкт-Петербурге — 82, в Московской области — 43. Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за последние 24 часа погибли 14 пациентов с подтвержденным ковидом.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8% - полностью вакцинировано 50,9 млн жителей.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В ПФР объяснили, как получить пенсию лежащим в больнице и пропадут ли деньги, если пенсионер не успел их забрать
9:25:24 10/31/2021
В ПФР объяснили, как получить пенсию лежащим в больнице и пропадут ли деньги, если пенсионер не успел их забрать
Причины отравления российских туристов в Египте назвали пострадавшие и опровергли данные о закрытии отеля
9:11:15 10/31/2021
Причины отравления российских туристов в Египте назвали пострадавшие и опровергли данные о закрытии отеля
Что необходимо делать в первые три дня с момента Новолуния: важные ритуалы с 5 по 9 ноября 2021 года
9:00:04 10/31/2021
Что необходимо делать в первые три дня с момента Новолуния: важные ритуалы с 5 по 9 ноября 2021 года
Под Новосибирском полицейский распылил газовый баллончик в комнате с задержанным и стал фигурантом уголовного дела
8:38:53 10/31/2021
Под Новосибирском полицейский распылил газовый баллончик в комнате с задержанным и стал фигурантом уголовного дела
От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области
8:17:19 10/31/2021
От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области
Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские
7:48:36 10/31/2021
Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские
У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
7:26:11 10/31/2021
У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию
7:19:09 10/31/2021
Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию
«Игра в кальмара»: новый суперсериал Netflix. О чем сериал и где можно посмотреть?
7:17:24 10/31/2021
«Игра в кальмара»: новый суперсериал Netflix. О чем сериал и где можно посмотреть?
БердскВ Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдением
7:03:53 10/31/2021
В Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдением