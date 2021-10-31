Антирекорд по коронавирусу побит в России: Впервые выявили почти 41 тыс. зараженных за сутки на 31 октября

За прошедшие сутки в России выявили 40 993 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимальное значение с начала пандемии - с марта 2020 года. По данным федерального оперативного штаба, общее число заболевших на 31 октября составило 8 513 790.
Новые случаи выявили во всех 85 субъектах РФ. В Москве - 7603, в Санкт-Петербурге — 3597, а в Московской области — 2737.
Напомним, что впервые суточный прирост зараженных превысил отметку в 40 тыс. 28 октября. В субботу сообщали о 40,2 тыс. новых случаев.
За минувшие сутки скончались 1158 россиян с COVID-19 (на два меньше, чем накануне). Всего за время пандемии умерло 238 538 человек. В Москве за день скончались 94 зараженных, в Санкт-Петербурге — 82, в Московской области — 43. Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за последние 24 часа погибли 14 пациентов с подтвержденным ковидом.
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8% - полностью вакцинировано 50,9 млн жителей.