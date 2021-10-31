Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Легендарный диктор Игорь Кириллов умер после ампутации ноги и заражения коронавирусом

10:44:3110/31/2021
0

О последних днях народного артиста рассказала его коллега Анна Шатилова. Он очень много курил - каждые 10 минут.

Игорь Кириллов. Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В Томске скончалась старушка, за которой ухаживал переодевшийся медиком и тайно пробравшийся в ковидный госпиталь внук

В Томске скончалась старушка, за которой ухаживал переодевшийся медиком и тайно пробравшийся в ковидный госпиталь внукРейс 9268: спустя шесть лет семьи погибших в авиакатастрофе 31 октября 2015 года над Синаем добились компенсаций от ЕгиптаЕщё 1063 новости

В субботу 30 октября пришло известие, что скончался народный артист СССР Игорь Кириллов. В день смерти диктора никто не сообщал, что стало ее причиной. Позже появилась информация о тромбозе.

Анна Шатилова, коллега покойного по телевидению, рассказала, что сама не знала о том, насколько серьезные проблемы возникли со здоровьем ее постоянного соведущего.

- У него с сосудами были проблемы. Он очень много курил. Я ему говорила: ну что же вы так много курите? Он каждые 10 минут курил. Но это у него привычка с молодости. Бросить не мог, — сообщила kp.ru Анна Шатилова.

Как рассказала собеседница издания, Игорь Кириллов не сообщал, что его ждет операция, однако руководство «Первого канала» было в курсе его проблем и помогало. Они купили специальную кровать, чтобы облегчить реабилитацию после ампутации ноги.

- Оказывается, он лежал в Боткинской больнице аж с 10 сентября. Ампутировали ногу. 14 сентября у него был день рождения. Ему исполнилось 89 лет. Но друзья и бывшие коллеги не могли дозвониться. Он не брал трубку. Находился в реанимации, - делится Анна Шатилова.

После операции все было хорошо, Игорь Леонидович шел на поправку. Но подхватил коронавирус, который ему не дал возможности пожить еще какое-то время.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
коронавируссмерть диктораампутация ногипроблемы с сосудамиИгорь КирилловАнна Шатилова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мог еще пожить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Опасное Средневековье»: Собчак оценила уголовное дело о «голом» фото на фоне Исаакиевского собора
10:32:27 10/31/2021
«Опасное Средневековье»: Собчак оценила уголовное дело о «голом» фото на фоне Исаакиевского собора
Антирекорд по коронавирусу побит в России: Впервые выявили почти 41 тыс. зараженных за сутки на 31 октября
9:39:37 10/31/2021
Антирекорд по коронавирусу побит в России: Впервые выявили почти 41 тыс. зараженных за сутки на 31 октября
В ПФР объяснили, как получить пенсию лежащим в больнице и пропадут ли деньги, если пенсионер не успел их забрать
9:25:24 10/31/2021
В ПФР объяснили, как получить пенсию лежащим в больнице и пропадут ли деньги, если пенсионер не успел их забрать
Причины отравления российских туристов в Египте назвали пострадавшие и опровергли данные о закрытии отеля
9:11:15 10/31/2021
Причины отравления российских туристов в Египте назвали пострадавшие и опровергли данные о закрытии отеля
Что необходимо делать в первые три дня с момента Новолуния: важные ритуалы с 5 по 9 ноября 2021 года
9:00:04 10/31/2021
Что необходимо делать в первые три дня с момента Новолуния: важные ритуалы с 5 по 9 ноября 2021 года
Под Новосибирском полицейский распылил газовый баллончик в комнате с задержанным и стал фигурантом уголовного дела
8:38:53 10/31/2021
Под Новосибирском полицейский распылил газовый баллончик в комнате с задержанным и стал фигурантом уголовного дела
От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области
8:17:19 10/31/2021
От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области
Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские
7:48:36 10/31/2021
Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские
У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
7:26:11 10/31/2021
У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию
7:19:09 10/31/2021
Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию