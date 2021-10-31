Легендарный диктор Игорь Кириллов умер после ампутации ноги и заражения коронавирусом

В субботу 30 октября пришло известие, что скончался народный артист СССР Игорь Кириллов. В день смерти диктора никто не сообщал, что стало ее причиной. Позже появилась информация о тромбозе.
Анна Шатилова, коллега покойного по телевидению, рассказала, что сама не знала о том, насколько серьезные проблемы возникли со здоровьем ее постоянного соведущего.
- У него с сосудами были проблемы. Он очень много курил. Я ему говорила: ну что же вы так много курите? Он каждые 10 минут курил. Но это у него привычка с молодости. Бросить не мог, — сообщила kp.ru Анна Шатилова.
Как рассказала собеседница издания, Игорь Кириллов не сообщал, что его ждет операция, однако руководство «Первого канала» было в курсе его проблем и помогало. Они купили специальную кровать, чтобы облегчить реабилитацию после ампутации ноги.
- Оказывается, он лежал в Боткинской больнице аж с 10 сентября. Ампутировали ногу. 14 сентября у него был день рождения. Ему исполнилось 89 лет. Но друзья и бывшие коллеги не могли дозвониться. Он не брал трубку. Находился в реанимации, - делится Анна Шатилова.
После операции все было хорошо, Игорь Леонидович шел на поправку. Но подхватил коронавирус, который ему не дал возможности пожить еще какое-то время.