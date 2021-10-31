Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 1 по 7 ноября 2021 года: а также все плохие для засолки капусты дни

По всей стране объявили выходную неделю, и помимо отдыха, ее можно посвятить домашним делам. В том числе, это касается и засолки и закваски капусты, даты чего идеально подходят под эти дни. Тем не менее, стоит учитывать, что и есть неблагоприятные дни, в которые ни в коем случае нельзя заниматься любыми капустными делами.
Луна напрямую влияет не только на людей, но и на то, чем они занимаются. Успех засола или закваски капусты напрямую зависит от фазы и положения Небесного тела, которое оказывает влияние на влажность, давление и другие природные условия. Именно от этого зависит то, насколько вкусной, хрустящей и пропитанной будет капуста на зиму.
Самыми удачными датами являются выходные дни — 6 и 7 ноября. Это связано с тем, что с этих дней Луна будет растущей. Промежуток этот будет длиться до 18 ноября. Это будет удачно для тех, кто собрался уехать на всю выходную неделю. В свою очередь, самым неблагоприятным днем на этой неделе станет 5 ноября, когда Луна еще не пойдет на растущую фазу.
Остальные даты являются нейтральными. Если у вас получится заняться капустой только в начале недели, то не бойтесь делать этого. Главное, чтобы Луна не находилась в неблагоприятном положении. Возможно, капуста получится не такой вкусной, но он точно не закиснет, засолится и пропитается.
Напомним, что 5 ноября состоится важное астрологическое событие, именуемое Новолунием. О том, что необходимо сделать каждому в эту дату и в первые три дня после нее, читайте подробнее в нашем материале.