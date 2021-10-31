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Проверенные веками ритуалы для женщин на привлечение суженого в Велесову ночь

2:00:1210/31/2021
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Велесова ночь будет отмечаться в канун 1 ноября. Согласно традициям предков, необходимо совершить ритуалы.

Велесова ночь считается одной из самых подходящих для ритуалов. Фото: Pixabay
Велесова ночь считается одной из самых подходящих для ритуалов. Фото: Pixabay

Велесова ночь традиционно отмечалась предками-славянами, которые верили, что именно в этот день стираются границы между нашим миром и потусторонним. В эту ночь души умерших людей возвращаются домой и навещают всех своих знакомых. В такую необычную и особенную ночь особенно сильны ритуалы на удачу, финансы и любовь. Самыми сильными считаются все ритуалы на удачу, а не только на привлечение суженого. Главными из них являются следующие.

Перед сном возьмите яблоко, загадайте желание и положите его на ночь на подушку рядом с вами. На утро этот фрукт, который провел с вами и вашим желанием всю ночь, необходимо сразу же съесть. Загадав суженого, вы встретите его в течение двух-трех следующих недель, если вы сделали все правильно.

Еще одним действенным обрядом считается сжигание листочка со своим желанием в светильнике из тыквы. Когда напишите на бумажке имя суженого, все его внешние и внутренние черты, которые вам нравятся, а также причины быть вместе, сожгите ее в пламени свечи, которую вы поместите в вырезанную тыкву.

Помимо этого, можете совершить еще один обряд. При свете свечи ночью закройте глаза и представьте то, как к вам пришел ваш возлюбленный и попытайтесь осознать все свои эмоции в моменте. Не стоит тушить свечу сразу после ритуала, лучше оставить ее на ночь, чтобы она догорела сама.

Напомним, что в эту же дату отмечается Хэллоуин, который может принести множество хлопот в уборке по дому. О том, как убраться после Дня всех святых, читайте подробнее в нашем материале.

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Велесова ночьпривлечение удачикак провести ритуал
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