Традиции празднования Дня всех святых: как помянуть усопших 1 ноября?

Хэллоуин, пришедший в нашу культуру из европейской истории, с каждым годом все сильнее и сильнее популяризируется в нашей стране. Многие ограничиваются несколькими традициями, что не совсем правильно. Как и любой другой праздник, День всех святых имеет свой ряд традиций, которые важно соблюдать всем, кто собрался его отмечать.
К традициям, которые все знают, относятся обязательное наличие светильника Джека, тыквы с вырезанными ртом, носом и глазами, надевание страшных костюмов, символизирующих нечистые силы, а также широкие застолья в кругу семьи, друзей и коллег. Многие устраивают такие домашние маскарады, не понимая основ этого праздника. Дело в том, что в этот день стираются границы между мирами, и все души умерших заходят к своим родственникам, навещают их, благословляют ради чего-то и поучают чему-то.
Для того, чтобы помянуть усопших, вам необходимо, в первую очередь остаться дома. Так как все умершие придут к вам домой, вы не должны оставлять их одних, иначе они могут обидеться. Помимо этого, не вспоминайте ни о ком в плохом ключе, так как злые духи тоже будут бродить в этот день по земле. Они могут услышать все ваши негативные слова в свою сторону и отомстить вам. Поминать всех знакомых необходимо только добрыми словами и устроить ради них застолье, которое пройдет только в узком кругу людей. Лучше всего будет собраться близкими родственниками и домочадцами.
Напомним, что в этот же день отмечается славянская версия этого праздника, называющаяся Велесова ночь. О том, какие она имеет традиции, и какие можно провести ритуалы, читайте подробнее в нашем материале.