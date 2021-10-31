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Велесова ночь: Какие заклинания и традиции существуют на Руси для правильной встречи с душами усопших в ночь с 31 октября на 1 ноября?

4:00:2210/31/2021
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Велесова ночь отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и, как и любой другой праздник, имеет свои традиции.

Велесова ночь всегда считалось одной из самых особенных. Фото: Pixabay
Велесова ночь всегда считалось одной из самых особенных. Фото: Pixabay

Велесова ночь является традиционным славянским праздником. Считается, что именно в эту ночь, с 31 октября на 1 ноября, души всех умерших выйдут на свет и вернутся из потустороннего мира домой, к родным и близким. Они возвращаются раз в год и делают это для того, чтобы навестить их, благословить или поучить.

Для того, чтобы встретиться с душами всех близких, которые ушли из жизни, вам, в первую очередь, необходимо весь день провести дома. Все ваши родные и близкие с потустороннего мира могут обидеться, если придут в дом, где вас нет, поэтому никуда не уходите. Стоит встретить этот день в кругу всех своих самых близких людей, домочадцев. Для того, чтобы помянуть всех ушедших, можно сделать домашнее застолье со всеми блюдами, которые нравились тем, кто вас покинул.

Стоит понимать, что каждого ушедшего нужно вспомнить только в хорошем плане, а не в негативном. Злые духи тоже будут ходить по земле, и они могут вам отомстить, когда услышат нелестные высказывания о себе. Тем не менее, вас могут оберечь от нечистой силы души всех ваших усопших членов семьи или друзей.

Самым сильным заклинанием считается: «Велесова ночь прошу тебя помочь, желание прочти, исполнить помоги». Умершие родственники с удовольствием помогут вам, если вы примете их, как подобает. Главное — не забывать о них и помнить всегда, не только в момент Велесовой ночи.

Напомним, что в эту же дату отмечается европейский праздник Хэллоуин. О традициях празднования, истории и других деталях читайте подробнее в нашем материале.

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история и традицииВелесова ночьзаклинания
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