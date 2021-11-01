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С Днем всех святых! Открытки и необычные слова в праздник мертвых 1 ноября

12:15:0311/1/2021
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В Католической и некоторых лютеранских церквях День Всех святых является неподвижным праздником и отмечается 1 ноября.

С Днем всех святых!

С Днем всех святых! И пусть хранят от горя
Твой теплый дом и уголки души.
Осенний ветер за окошком воет,
Но ты грустить не очень-то спеши,

Храм посети, зажги свечу, и может
Вдруг наконец-то чудо посетит,
И круг святых нечаянно поможет
Счастливей, лучше, радостней зажить!

***

День сегодня непростой,
Ветер свищет под метлой,
Все святые вылетают,
Почем зря народ пугают.

Хэллоуин вчера прошел,
Тыквы, вон, осклабились.
Всем бояться! Хорошо.
А то, вишь, расслабились...

***

Маски сняты, смыт и грим.
Спит в кладовке Пилигрим.
Музыканты группы «Кисс»
Накануне напились.

Доктор Зло храпит под стулом, Кашляет во сне, продуло, Франкенштейн, сняв маску спит, Как по-детски он сопит.

Злая ведьма и вампиры
Дружат утром с белым миром,
Через час они проснутся,
Потянувшись, рассмеются.

Маски сняв с лиц молодых,
Встретим мы День всех святых,
Пусть Хэллоуин прошел,
Будет через год еще.

Пригодятся нам и маски,
И смываемые краски,
Театральный этот грим,
Книжка сказок братьев Гримм.

Поздравляю вас, вампиры,
Пилигримы и сатиры,
Нимфы, ведьмы и колдуньи,
Эльфы и гадалки-лгуньи.

Утро, свет, день всех святых,
Просыпайся все, кто дрых,
Все за стол, опохмеляться,
Но сначала — умываться!

***

Если сатана притих —
Наступил День всех святых.
Мы все слышим часто-густо:
Свято место не бывает пусто.

Только вот, сознаться честно, Свято жить не интересно... Выпьем же до дна и по единой За нашу золотую середину.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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