С Днем менеджера прикольные картинки для поздравления 1 ноября

Узнать, привлечь, найти клиента —
Твои рабочие моменты!
В свою работу так влюблен
Зовется менеджером он!
В твой день удачи пожелать,
Клиентов базу отыскать,
Желаем все, желаю я,
Желает мир вокруг тебя!
И чтоб твой заработок рос,
Смеялся, чтоб всегда до слез,
Коллеги были б — высший класс,
И супер все пойдет у вас!
***
Кто на фирме больше знает?
Наперед все рассчитает?
И на чьи могучи плечи?
Все решенья возлагают?
Менеджер — он наш спаситель,
Цифр и планов повелитель,
Договоров заступитель
И клиентов упоитель.
Мы желаем тебе силы
И айфоновской мобилы.
И зарплаты — денег кейс,
Чтоб завидовал Билл Гейтс.
А идей — мощнейший ток.
Это наш тебе поздравок.
Ты — менеджер отличный,
Свою работу знаешь.
Так пусть доход приличный
Получишь, как мечтаешь!
С Днем менеджера славным! Живи, трудись красиво. И помни лишь о главном, Что нужно быть счастливым!
***
Менеджер — это всегда позитив,
Менеджер — это по жизни актив,
Цифры умеет в руках он держать
И все капризы других ублажать.
И потому, поздравляя тебя
В первый из первых дней ноября,
Классных партнёров хочу пожелать,
Прибыльных сделок, проектов «на пять»,
Зубы свои не сотри в порошок
Ты на работе. Тебе мой стишок!
Стихи: Поздравок
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