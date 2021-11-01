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Яркие открытки в День судебного пристава Российской Федерации для каждого

1:45:4311/1/2021
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День судебного пристава в России установлен президентским Указом от 8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава». Дата празднования – 1 ноября.

С Днем судебного пристава России

Я тебя, судебный пристав,
Поздравляю с твоим днем,
Сил желаю и терпения
Я в призвании твоем.

Пусть достойною зарплата
Будет за твой труд всегда,
Уважай свою работу,
Не сдавайся никогда.

***

Быть приставов судебным,
Нелегкий нынче труд.
Со злом ведь ежедневно,
Встречается вокруг.

В профессиональный праздник,
Хотим мы пожелать:
Чтоб каждый твой проказник —
Хорошим смог бы стать.

Чтоб больше позитива,
Чтоб меньше трудных дней.
Жилось без негатива,
Спокойных вам ночей.

С Днем судебного пристава России

У пристава судебного Служба не из легких, Решения суда Ты выполняешь четко.

Пусть должники трепещут
От одного лишь взгляда,
Не спрячут от тебя их
Заборы и ограды.

В день пристава судебного
Тебе я пожелаю,
Всегда пусть люди чтят
Закон и уважают.

Желаю, чтобы в жизни
Все отлично было,
И добрая удача,
Чтоб тебя любила.

***

Судебный пристав, ты недаром,
Переделал дел навалом,
Для тебя не сосчитать,
Сколько нужно прочитать!

Сколько нужно лиц отметить
Там и тут чего приметить,
Отдохни пока, постой,
Праздник ведь сегодня твой!

Я желаю ярких дней,
Тихих, мирных лишь ночей,
Долгих лет тебе, и здоровья,
Дома ждали, чтоб с любовью!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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