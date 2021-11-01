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Новое лечение коронавируса, возможно, уже найдено: исследование

7:00:2610/31/2021
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Исследования Школы биологических наук Кентского университета и Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте-на-Майне показали, что препарат также увеличивает противовирусную активность.

Исследование показало, что клетки, инфицированные SARS-CoV-2, могут продуцировать новые коронавирусы только тогда, когда активирован их метаболический пентозофосфатный путь. Фото: Pixabay.com

Исследователи определили потенциально новое лечение, которое подавляет репликацию SARS-CoV-2, коронавируса, вызывающего COVID-19. Чтобы размножаться, все вирусы, включая коронавирусы, заражают клетки и перепрограммируют их, чтобы производить новые вирусы. Исследование показало, что клетки, инфицированные SARS-CoV-2, могут продуцировать новые коронавирусы только тогда, когда активирован их метаболический пентозофосфатный путь.

При применении препарата бенфокситиамина, ингибитора этого пути, репликация SARS-CoV-2 подавлялась, и инфицированные клетки не производили коронавирусы, пишет medicalxpress.com.

Исследования Школы биологических наук Кентского университета и Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте-на-Майне показали, что препарат также увеличивает противовирусную активность «2-дезокси-D-глюкозы»; лекарство, которое изменяет метаболизм клетки-хозяина, чтобы уменьшить размножение вируса.

Это показывает, что ингибиторы пентозофосфатного пути, такие как бенфокситиамин, являются потенциальным новым вариантом лечения COVID-19 как сами по себе, так и в сочетании с другими методами лечения.

Кроме того, противовирусный механизм бенфокситиамина отличается от механизма других препаратов COVID-19, таких как ремдезивир и молнупиравир. Следовательно, вирусы, устойчивые к ним, могут быть чувствительны к бенфокситиамину.

Профессор Мартин Михаэлис из Кентского университета сказал: «Это прорыв в исследованиях лечения COVID-19. Поскольку развитие резистентности является большой проблемой при лечении вирусных заболеваний, очень важно иметь методы лечения, использующие различные мишени, и обеспечивать дальнейшее развитие. надежда на разработку наиболее эффективных методов лечения COVID-19 ».

Профессор Джиндрих Цинатль из Университета Гете во Франкфурте сказал: «Нацеливание на вызванные вирусом изменения метаболизма клетки-хозяина - привлекательный способ специфически вмешиваться в процесс репликации вируса».

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вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19бенфокситиаминновое лечениеМартин МихаэлисДжиндрих Цинатль
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