Новое лечение коронавируса, возможно, уже найдено: исследование

Исследователи определили потенциально новое лечение, которое подавляет репликацию SARS-CoV-2, коронавируса, вызывающего COVID-19. Чтобы размножаться, все вирусы, включая коронавирусы, заражают клетки и перепрограммируют их, чтобы производить новые вирусы. Исследование показало, что клетки, инфицированные SARS-CoV-2, могут продуцировать новые коронавирусы только тогда, когда активирован их метаболический пентозофосфатный путь.
При применении препарата бенфокситиамина, ингибитора этого пути, репликация SARS-CoV-2 подавлялась, и инфицированные клетки не производили коронавирусы, пишет medicalxpress.com.
Исследования Школы биологических наук Кентского университета и Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте-на-Майне показали, что препарат также увеличивает противовирусную активность «2-дезокси-D-глюкозы»; лекарство, которое изменяет метаболизм клетки-хозяина, чтобы уменьшить размножение вируса.
Это показывает, что ингибиторы пентозофосфатного пути, такие как бенфокситиамин, являются потенциальным новым вариантом лечения COVID-19 как сами по себе, так и в сочетании с другими методами лечения.
Кроме того, противовирусный механизм бенфокситиамина отличается от механизма других препаратов COVID-19, таких как ремдезивир и молнупиравир. Следовательно, вирусы, устойчивые к ним, могут быть чувствительны к бенфокситиамину.
Профессор Мартин Михаэлис из Кентского университета сказал: «Это прорыв в исследованиях лечения COVID-19. Поскольку развитие резистентности является большой проблемой при лечении вирусных заболеваний, очень важно иметь методы лечения, использующие различные мишени, и обеспечивать дальнейшее развитие. надежда на разработку наиболее эффективных методов лечения COVID-19 ».
Профессор Джиндрих Цинатль из Университета Гете во Франкфурте сказал: «Нацеливание на вызванные вирусом изменения метаболизма клетки-хозяина - привлекательный способ специфически вмешиваться в процесс репликации вируса».