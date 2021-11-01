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Легкие поздравления для любителей зелени и фруктов во Всемирный день вегана 1 ноября

11:15:1810/31/2021
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Веганы — это строгие вегетарианцы, которые выступают против любой эксплуатации животных, поэтому они не используют даже материалы, в состав которых входят составляющие животного происхождения.

1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru
1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru

Далеко не для людей, которые имеют свои принципы и мировоззрения, установлен свой праздник. А вот веганы, благодаря огромной популярности своего сообщества, получили такую возможность. И отмечают единство тех, кто исключил из своего питания продукты животного происхождения, 1 ноября. Традиция эта пошла с 1994 года, а день связан с датой образования Веганского общества.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые выступают против любой эксплуатации животных, поэтому они не используют даже материалы, в состав которых входят составляющие животного происхождения. В международный день вегана члены общества проводят информационные мероприятия, пропагандируя свой образ жизни. У большинства веганов мотивация одна — этическая.

1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru
1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru

С праздником хочу поздравить
Веганов я всей земли,
Пожелания отправить
Здоровья, радости, любви!

Путь вы непростой избрали,
Желаю стойкости вам в нем.
От всего сердца поздравляю
С международным этим днем!

1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru
1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru

Вегетарианцы — молодцы,
Вы едите огурцы,
А мяса вовсе не едите,
Да и на рыбу не глядите,
Жалеете животный мир,
Не пьете даже вы кефир!
Это ваш выбор, ваше право,
Мы от души кричим вам браво!
Сегодня вас мы поздравляем,
С днем вегана, и вам желаем,
Здоровья, радости, успеха,
Больше веселья, больше смеха!

1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru
1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru

Я в день вегана желаю
Пищи вкусной и полезной.
Жизни яркой и счастливой,
Радостной и безмятежной.

Пусть позиция подарит
Тебе силы и терпение,
Помогает философски
Принимать всегда решения.

1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru
1 ноября - День вегана. Фото: Вipbap.ru

С Международным днем вегана поздравляю!
Здоровья крепкого, цветущего желаю.
Пусть будет лишь питательной еда,
Приносит пользу пусть всегда.

Отказ от мяса — это круто,
Пусть жизнь твоя достигнет абсолюта.
Ничто не станет пусть тебе помехой,
Желаю я тебе во всем успеха.

***

С днем вегана вас поздравляю,
И от души лишь добра вам желаю.
От смерти животных вы оберегаете,
Жить так как все — вы не желаете.

Пусть в вашем доме будет лишь счастье, Пусть обойдут вас судьбы злой ненастья. Природы помощники, добрые люди, Ваш труд и заботу никто не забудет!

Источник: pozdravok.ru

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