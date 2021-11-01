Открытки «Провожаем осень» на Иванов день 1 ноября

Этот праздник был установлен в честь перенесения мощей святого Иоанна Рыльского. Родина Преподобного, покровительствующего жителям Болгарии село Скрино.
Вот пришел Иванов день,
Отдыхай сегодня!
Пусть сегодня для тебя
Звучит глас господний!
Ангел пусть тебе с небес
Принесет успешность,
А в душе пускай царит
Покой и безгрешность!
Хоть на улице мороз,
Я тепла тебе желаю,
Пусть внутри огонь любви
Тебя всегда согревает!
***
В день Иванов не работай,
Лучше Богу помолись,
Прочитай молитву тихо
И возьми, перекрестись.
Бог пускай пошлет здоровье
И достаток тебе в дом.
Чтоб хорошие друзья
Собирались чаще в нем.
Если будет трудно очень,
Чтоб на помощь приходили,
А враги чтоб за обиды
В этот день тебя простили.
В доме пусть твоем звучат
Хорошие речи!
Чтоб в семье благоухали
Радость, мир и счастье,
Чтоб из дома уходили
Беды и ненастья!
На столе пускай стоит
Святая водица,
И пускай у близких будут
Счастливые лица!
Источник: zedra.ru