Самоизоляция из-за коронавируса: сколько нужно быть дома и когда сроки продляются?

Основные симптомы коронавируса - это высокая температура, новый постоянный кашель и потеря или изменение обоняния или вкуса. Если у вас есть симптомы коронавируса, вам следует пройти тест и изолироваться.
Выступая на BBC Breakfast, вирусологу доктору Крису Смиту задали вопрос о том, что делать, если у вас все еще есть симптомы коронавируса после периода изоляции, пишет express.co.uk.
Он сказал: «Если у вас есть продолжающиеся симптомы, вы все еще можете быть заразным для коронавируса, но более вероятно, что в этих обстоятельствах вы могли заразиться и чем-то другим».
Он отметил, что у многих людей простуды возникают одновременно, и они распространяются одинаково.
«Если у вас все еще есть явные симптомы, вам, вероятно, следует дать ему немного больше времени, пока эти симптомы не исчезнут, потому что вы потенциально заразны», - сказал он.
Доктор Смит добавил: «Мы должны смягчить это, сказав, что большая часть инфекционной передачи, которая происходит с этим коронавирусом, происходит до того, как у людей действительно появятся какие-либо симптомы, и как только они становятся симптоматичными, инфекционность резко падает».
Таким образом, вероятность того, что вы все еще заразны, невелика, «но вам следует, ради блага окружающих, подождать, пока у вас не исчезнут симптомы.
Доктор Смит сказал: «Текущее руководство заключается в том, что вы должны оставаться в изоляции в течение как минимум десяти дней после того, как вам будет поставлен диагноз коронавирус, а затем после этого вам разрешат небольшой остаточный кашель, как они это называют».
Доктор Смит сказал, что если у вас был кашель, и он остается постоянным, а не «странным, случайным», вам все равно следует изолироваться.
Другие симптомы также должны были исчезнуть, хотя вы можете остаться с некоторой потерей запаха или вкуса. «Во всем остальном у вас должно быть все в порядке», - сказал он.
Самоизоляция - это когда вы не выходите из дома из-за того, что у вас есть или может быть коронавирус.
Обычно вам нужно самоизолироваться в течение 10 полных дней, если ваш тест на коронавирус положительный.
На веб-сайте NHS говорится: «Если результат теста положительный, период самоизоляции включает день, когда у вас появились симптомы (или день, когда вы прошли тест, если у вас не было симптомов), и следующие 10 полных дней.
«Вам может потребоваться более длительная самоизоляция, если во время самоизоляции у вас появятся симптомы или симптомы не исчезнут».
Если у вас есть какие-либо из основных симптомов COVID-19, вам следует пройти тест ПЦР, даже если это легкие симптомы.
Национальная служба здравоохранения отмечает: «Дети могут заразиться коронавирусом (COVID-19), но, похоже, они заражаются им реже, чем взрослые, и это обычно менее серьезно».
Вы также должны самоизолироваться, даже если у вас ранее был положительный результат теста на COVID-19.
Недавно в NHS стали доступны бустерные дозы вакцины для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее 6 месяцев назад.
Большинство людей, которым может быть сделана бустерная вакцина против COVID-19, также имеют право на ежегодную вакцинацию от гриппа.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что получать и то и другое одновременно безопасно.
Вакцины, одобренные в настоящее время для использования в Великобритании, - это вакцина Moderna, вакцина Oxford / AstraZeneca, вакцина Pfizer / BioNTech и вакцина Janssen, которые будут доступны в конце этого года.
Обычно вы не можете выбрать, какая вакцина у вас есть, хотя некоторым людям может быть рекомендована только конкретная вакцина.
Например, если вы беременны или моложе 40 лет, вам обычно предлагают записаться на прием для вакцинации Pfizer или Moderna.
Национальная служба здравоохранения предупреждает: «Любой, кто заразится COVID-19, может серьезно заболеть или иметь долгосрочные последствия (длительный COVID).
«Вакцины от COVID-19 - лучший способ защитить себя и других».