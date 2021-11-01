Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самоизоляция из-за коронавируса: сколько нужно быть дома и когда сроки продляются?

6:30:1310/31/2021
0

Вам может потребоваться более длительная самоизоляция, если во время самоизоляции у вас появятся симптомы или симптомы не исчезнут.

Вы должны оставаться в изоляции в течение как минимум десяти дней после того, как вам будет поставлен диагноз коронавирус. Фото: Pixabay.com

Основные симптомы коронавируса - это высокая температура, новый постоянный кашель и потеря или изменение обоняния или вкуса. Если у вас есть симптомы коронавируса, вам следует пройти тест и изолироваться.

Выступая на BBC Breakfast, вирусологу доктору Крису Смиту задали вопрос о том, что делать, если у вас все еще есть симптомы коронавируса после периода изоляции, пишет express.co.uk.

Он сказал: «Если у вас есть продолжающиеся симптомы, вы все еще можете быть заразным для коронавируса, но более вероятно, что в этих обстоятельствах вы могли заразиться и чем-то другим».

Он отметил, что у многих людей простуды возникают одновременно, и они распространяются одинаково.

«Если у вас все еще есть явные симптомы, вам, вероятно, следует дать ему немного больше времени, пока эти симптомы не исчезнут, потому что вы потенциально заразны», - сказал он.

Доктор Смит добавил: «Мы должны смягчить это, сказав, что большая часть инфекционной передачи, которая происходит с этим коронавирусом, происходит до того, как у людей действительно появятся какие-либо симптомы, и как только они становятся симптоматичными, инфекционность резко падает».

Таким образом, вероятность того, что вы все еще заразны, невелика, «но вам следует, ради блага окружающих, подождать, пока у вас не исчезнут симптомы.

Доктор Смит сказал: «Текущее руководство заключается в том, что вы должны оставаться в изоляции в течение как минимум десяти дней после того, как вам будет поставлен диагноз коронавирус, а затем после этого вам разрешат небольшой остаточный кашель, как они это называют».

Доктор Смит сказал, что если у вас был кашель, и он остается постоянным, а не «странным, случайным», вам все равно следует изолироваться.

Другие симптомы также должны были исчезнуть, хотя вы можете остаться с некоторой потерей запаха или вкуса. «Во всем остальном у вас должно быть все в порядке», - сказал он.

Самоизоляция - это когда вы не выходите из дома из-за того, что у вас есть или может быть коронавирус.

Обычно вам нужно самоизолироваться в течение 10 полных дней, если ваш тест на коронавирус положительный.

На веб-сайте NHS говорится: «Если результат теста положительный, период самоизоляции включает день, когда у вас появились симптомы (или день, когда вы прошли тест, если у вас не было симптомов), и следующие 10 полных дней.

«Вам может потребоваться более длительная самоизоляция, если во время самоизоляции у вас появятся симптомы или симптомы не исчезнут».

Если у вас есть какие-либо из основных симптомов COVID-19, вам следует пройти тест ПЦР, даже если это легкие симптомы.

Национальная служба здравоохранения отмечает: «Дети могут заразиться коронавирусом (COVID-19), но, похоже, они заражаются им реже, чем взрослые, и это обычно менее серьезно».

Вы также должны самоизолироваться, даже если у вас ранее был положительный результат теста на COVID-19.

Недавно в NHS стали доступны бустерные дозы вакцины для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее 6 месяцев назад.

Большинство людей, которым может быть сделана бустерная вакцина против COVID-19, также имеют право на ежегодную вакцинацию от гриппа.

Национальная служба здравоохранения заявляет, что получать и то и другое одновременно безопасно.

Вакцины, одобренные в настоящее время для использования в Великобритании, - это вакцина Moderna, вакцина Oxford / AstraZeneca, вакцина Pfizer / BioNTech и вакцина Janssen, которые будут доступны в конце этого года.

Обычно вы не можете выбрать, какая вакцина у вас есть, хотя некоторым людям может быть рекомендована только конкретная вакцина.

Например, если вы беременны или моложе 40 лет, вам обычно предлагают записаться на прием для вакцинации Pfizer или Moderna.

Национальная служба здравоохранения предупреждает: «Любой, кто заразится COVID-19, может серьезно заболеть или иметь долгосрочные последствия (длительный COVID).

«Вакцины от COVID-19 - лучший способ защитить себя и других».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вирусвакцинациязаражениесимптомыизоляцияпандемияCOVID-19PfizerNHSModernaBBC BreakfastJanssenКрис Смит
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько вы сидели на самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самоизоляция из-за коронавируса: сколько нужно быть дома и когда сроки продляются?
6:30:13 10/31/2021
Самоизоляция из-за коронавируса: сколько нужно быть дома и когда сроки продляются?
Какие молитвы читать дома и в церкви за усопших в Дмитриевскую Родительскую субботу 6 ноября 2021 года
6:15:23 10/31/2021
Какие молитвы читать дома и в церкви за усопших в Дмитриевскую Родительскую субботу 6 ноября 2021 года
Разведка США: коронавирус не был специально разработан, как биологическое оружие
6:00:01 10/31/2021
Разведка США: коронавирус не был специально разработан, как биологическое оружие
Как перестать постоянно чувствовать усталость за 5 простых шагов: советы терапевта
5:30:12 10/31/2021
Как перестать постоянно чувствовать усталость за 5 простых шагов: советы терапевта
Гороскоп на 31 декабря 2021 года для каждого знака зодиака: что ждет вас в новогоднюю ночь
4:45:35 10/31/2021
Гороскоп на 31 декабря 2021 года для каждого знака зодиака: что ждет вас в новогоднюю ночь
Как отучить ребенка обманывать? Пять эффективных наказаний
4:30:14 10/31/2021
Как отучить ребенка обманывать? Пять эффективных наказаний
Велесова ночь: Какие заклинания и традиции существуют на Руси для правильной встречи с душами усопших в ночь с 31 октября на 1 ноября?
4:00:22 10/31/2021
Велесова ночь: Какие заклинания и традиции существуют на Руси для правильной встречи с душами усопших в ночь с 31 октября на 1 ноября?
Есть жизнь после смерти? Четыре реальных истории читателей, которые заставляют поверить
3:30:45 10/31/2021
Есть жизнь после смерти? Четыре реальных истории читателей, которые заставляют поверить
Традиции празднования Дня всех святых: как помянуть усопших 1 ноября?
3:00:48 10/31/2021
Традиции празднования Дня всех святых: как помянуть усопших 1 ноября?
Невеста требует в суде $60 000 за отмену свадьбы и измену жениха
2:30:09 10/31/2021
Невеста требует в суде $60 000 за отмену свадьбы и измену жениха