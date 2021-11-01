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Сенсация в космосе: исследователи, вероятно, найдут первые планеты в другой галактике

8:30:4710/31/2021
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Исследователи почти исключают другие объяснения специальных световых эффектов. Однако они не могут быть достоверными на сто процентов.

Всегда считалось, что планеты есть и в других галактиках. Фото: Pixabay.com

Эту находку можно охарактеризовать как космическую сенсацию: исследователи под руководством Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, по-видимому, впервые обнаружили планету в другой галактике. К сожалению, люди никогда не смогут этого достичь.

На расстоянии 28 миллионов световых лет, в галактике «Водоворот», находится M51-ULS-1. И он сенсация. Потому что обозначение - это название возможной планеты за пределами нашей галактики. Первый из когда-либо проверенных. Это было достигнуто группой исследователей во главе с Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики в США, пишет focus.de.

Газета Bild цитирует высокопоставленного исследователя Ульриха Келера из Немецкого аэрокосмического центра (DLR), чтобы показать, насколько необычна эта находка: «До сих пор планеты были обнаружены только в нашей галактике, Млечный Путь 4000». Всегда считалось, что планеты есть и в других галактиках. Но вы так и не смогли его найти.

Исследователь космической сенсации: «Нам пришлось бы ждать десятилетия, чтобы планета вернулась»

Так что теперь прорыв!? Однако исследователи еще не до конца уверены. Возможная планета была доказана с помощью высокотехнологичных рентгеновских телескопов. Эти наблюдаемые световые эффекты привели к находке. Ниа Имара из Калифорнийского университета говорит: «Чтобы подтвердить, что мы видим планету, нам пришлось бы ждать десятилетия, чтобы она вернулась. А поскольку мы не знаем точно, сколько времени потребуется на вращение, мы не даже знать, когда нам нужно смотреть ".

Исследователи почти исключают другие объяснения специальных световых эффектов. Однако они не могут быть достоверными на сто процентов. Джулия Берндтссон из Принстонского университета говорит: «Мы знаем, что делаем захватывающий и смелый тезис. Мы надеемся, что другие астрономы очень внимательно изучат наши результаты». Но в конце концов у них были веские аргументы, и так работает наука.

«Эти галактики никогда не будут доступны для людей»

В общей сложности ученые сейчас проводят исследования в 238 галактиках по всему миру, а не только в M51, галактике «водоворот». Планетарный геолог Келер из DLR объясняет «Билду»: «Цель астрономов - выяснить, почему существует Земля, с жизнью и водой - и разве это только для нас? Только в нашей галактике насчитывается 200 миллиардов звезд».

Конечно, достичь M51-ULS-1 - это утопия. Ближайшая к нам галактика - туманность Андромеды, она находится на расстоянии около 2 миллионов световых лет от нас. Все остальные галактики - их количество - миллиарды - намного дальше. «Там тоже могла развиваться жизнь», - говорит Кёлер. «Однако они никогда не будут доступны для людей, потому что приводных систем для этого недостаточно».

Космическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса хочет построить собственную станцию ​​в космосе. «Орбитальный риф» планируется вывести в космос к 2030 году.

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