Как перестать постоянно чувствовать усталость за 5 простых шагов: советы терапевта

Вытаскивая себя из постели, непрерывно зевая и жажду кофеина, чтобы продержаться в течение дня. Звучит знакомо? Ты не одинок.
Врачи так часто видят эту проблему, что у них есть медицинское сокращение - ТАТТ, постоянно устали, пишет thesun.co.uk.
Каждый пятый из нас посещает нашего терапевта, страдая от усталости и утомления.
Анализ крови может исключить медицинскую причину, такую как недостаточная активность щитовидной железы или анемия, но врачи редко обнаруживают что-либо физически неправильное.
Доктор Сара Каят , врач- терапевт « Этим утром», осматривает множество пациентов, страдающих от усталости.
Она говорит: «Есть много состояний, которые могут вызвать усталость, но обычно, когда я вникаю в чей-то образ жизни, основной проблемой является стресс. Мы, как общество, заставляем себя чувствовать себя опустошенными из-за того, как мы выбираем жизнь, выживая в современном мире».
Наши надпочечники вырабатывают гормон кортизол, жизненно важный для функционирования организма.
Но во время сильного стресса уровень кортизола резко возрастает, а если он остается высоким, он может нанести нам физический и эмоциональный ущерб.
Сара говорит: «Стресс имеет свойство утихать, медленно изматывая нас.
«С точки зрения эволюции, всем нам нужно определенное количество стресса, чтобы мотивировать нас и поднимать нас каждый день в поисках« лучшей жизни », но это может доходить до точки, когда стресс становится пагубным».
Здесь Сара делится своими советами о том, как помочь справиться со стрессом и, в свою очередь, предотвратить чувство усталости.
Найдите время на себяСовершенно необходимо, чтобы мы научились находить время для себя. Без этого у нас мало шансов уменьшить ежедневный стресс, который нас утомляет.
Выделяйте немного времени в неделю, чтобы почитать книгу, сделать маникюр, порисовать или просто потанцевать, как никто не смотрит!
Стало так легко проводить свободное время, просматривая социальные сети, и пока вы думаете, что расслабляетесь, ваш разум - нет.
Он пролистывает сотни изображений и думает: «А я выгляжу так же хорошо, как она?» или «Я бы хотел, чтобы мне было так весело».
Найдите время, чтобы подумать о том, что делает вас счастливым, спокойным и в данный момент, и закройте дверь во внешний мир - хотя бы на время.
Делайте меньше и медленнееВы когда-нибудь слышали поговорку «меньше значит больше»? Меньшее сделает вас счастливее, потому что в конечном итоге у вас будет меньше поводов для беспокойства .
Жизнь станет более приятной, если вы замедлитесь и найдете время, чтобы оценить мелочи.
Попробуйте переключиться в медленный режим в повседневных делах, таких как вождение автомобиля, ходьба и еда. Сосредоточьтесь на чем-то одном и старайтесь избегать одновременного выполнения нескольких задач. Ничего нельзя сделать эффективно, если вы жонглируете сразу 10 вещами.
Еще один совет - попробуйте сократить список дел пополам. Мы часто обманываем себя, полагая, что должны приспособиться как можно больше за ограниченный промежуток времени, но это нереально.
Придерживайтесь выполнения самых важных дел. Так вы будете меньше давить на себя и почувствуете, что чего-то достигли.
СпитеПлохой сон остается одним из основных факторов стресса. Мы работаем дольше и усерднее, чем когда-либо прежде, и всегда на связи по нашим телефонам.
Но если вы не спите больше, чтобы восполнить это, что-то должно уступить. Неудивительно, что мы все время чувствуем усталость.
Плохой ночной сон может разрушить вас эмоционально, из-за чего вам будет сложнее справиться со всем. Вы также склонны есть больше сладкой пищи, когда недосыпаете, что только ухудшит ваше самочувствие.
Не сидите в постели перед телефоном, позволяя отсчитывать минуты или часы. Начните создавать распорядок сна, при котором ваша голова будет лежать на подушке примерно в 22:00.
Спите примерно в одно и то же время каждую ночь, создавайте в спальне темное, аккуратное и тихое место и дайте себе время расслабиться.
Когда наступит 21:00, выключите телефон, чтобы лучше перед сном.
Питайтесь правильноНеправильный выбор еды и питья только лишит вас энергии.
Кофеин и сладкие продукты только вызывают колебания уровня сахара в крови, вызывая чувство стресса и беспокойства.
Вместо этого выбирайте углеводы с медленным высвобождением и сезонные фрукты и овощи, которые все еще свежие и полны питательных веществ, чтобы чувствовать себя счастливее и бодрее.
Подготовка также играет ключевую роль в снижении стресса, несмотря на беспокойный образ жизни.
Примите то, что предлагает этот современный мир с точки зрения заказа продуктов к вашей двери, избегая часов, хаотично бегающих по проходам супермаркетов.
И когда вы готовите ужин, не забудьте приготовить дополнительный обед на следующий день, чтобы избежать сумасшедших покупок бутербродов в часы пик.
Также неплохо иметь при себе бутылку воды для питья в течение дня. Без достаточного количества воды мы обезвоживаемся, что может вызвать стресс.
СпортКогда вы устали, очень соблазнительно пропускать упражнения, но активная активность всего 20 минут в день может снизить утомляемость, улучшить бдительность и концентрацию, а также избавиться от стресса.
Это потому, что регулярные упражнения помогают вашему сердцу работать более эффективно, доставляя кислород и питательные вещества по всему телу.
Он также производит в мозгу химические вещества, называемые эндорфинами, которые улучшают способность спать.
В следующий раз, когда вам захочется развалиться на диване, прогуляйтесь или сделайте несколько упражнений на йогу, чтобы зарядиться энергией, улучшить сон и уменьшить стресс.