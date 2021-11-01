Разведка США: коронавирус не был специально разработан, как биологическое оружие

ODNI отвергает заявления о биологическом оружии, но заявляет, что происхождение вируса, возможно, никогда не будет известно, исключая драматический прорыв в китайском сотрудничестве.
Утверждения о том, что вирус Covid-19 был разработан как биологическое оружие - теория, выдвинутая некоторыми высокопоставленными республиканцами - основаны на «научно недействительных утверждениях», сторонники которых «подозреваются в распространении дезинформации», сообщают американские спецслужбы, пишет theguardian.com.
Большинство из 17 агентств США также согласны с тем, что вирус не был создан с помощью генной инженерии, но при этом становится все труднее обнаруживать признаки такого вмешательства. Тем не менее, в разведывательном сообществе все еще существуют разногласия по вопросу о том, был ли вирус распространен путем передачи от животного к человеку или в результате несчастного случая в лаборатории, и пришли к выводу, что это, возможно, никогда не будет известно, если не произойдет драматический прорыв в китайском сотрудничестве.
Краткое изложение результатов было впервые опубликовано Управлением директора национальной разведки (ODNI) в августе, но в пятницу ODNI опубликовало более полную версию исследования, в которой разъяснялись выводы своих агентств.
Теория о том, что вирус, известный как Sars-CoV-2, был биологическим оружием, которое распространял сенатор Том Коттон и другие жесткие республиканцы, отвергается в начале отчета ODNI.
«Мы по-прежнему скептически относимся к утверждениям о том, что SARS-CoV-2 был биологическим оружием, потому что они подтверждаются научно недействительными утверждениями, их сторонники не имеют прямого доступа к Уханьскому институту вирусологии (WIV) или их сторонники подозреваются в распространении дезинформации. , - говорится в исследовании.
Теория утечки в лаборатории Ухани больше касается политики, чем науки
Что касается генной инженерии, то в отчете говорится, что большинство аналитиков считают, что вирус никоим образом не был создан человеком, хотя эта оценка имеет низкую достоверность. По состоянию на август этого года, не было никаких признаков генетических сигнатур, которые обычно являются контрольными признаками инженерии, говорится в сообщении, но указывается на академические исследования, что «некоторые методы генной инженерии могут сделать генетически модифицированные вирусы неотличимыми от естественных вирусов».
Четыре спецслужбы оценили «с низкой степенью уверенности», что вирус передается от животных к человеку в результате естественного взаимодействия. Оценка была основана на общепринятом выводе о том, что Уханьский институт вирусологии (WIV), похоже, был застигнут врасплох новым вирусом и попытался его идентифицировать.
«Они также видят вероятность того, что сотрудник лаборатории случайно заразился при сборе образцов неизвестных животных, что менее вероятно, чем заражение, происходящее от многочисленных охотников, фермеров, торговцев и других людей, которые имеют частые естественные контакты с животными», - говорится в исследовании.
Одно американское агентство, не названное в исследовании, но названное Управлением военной разведки, считает «с умеренной уверенностью», что вспышка явилась результатом аварии в лаборатории WIV или в другом месте - теория, продвигаемая сторонниками Дональда Трампа.
В качестве доказательства он указал на тот факт, что «ближайшие известные родственники Sars-CoV-2 у летучих мышей были идентифицированы в провинции Юньнань, и исследователи, доставляющие образцы в лаборатории, обеспечивают правдоподобную связь между этими местообитаниями и городом».
В отчете отмечается, что WIV «ранее создали химеры или комбинации Sars-подобных коронавирусов, но эта информация не дает представления о том, был ли Sars-CoV-2 генетически сконструирован WIV».
В отчете ODNI говорится, что более точный отчет о происхождении вируса, вероятно, будет невозможен без более тесного сотрудничества с Китаем, но это не является оптимистичным, учитывая усилия Китая по блокированию дальнейшего расследования Всемирной организацией здравоохранения.