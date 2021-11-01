Иванов день: на Руси 1 ноября отмечали праздник «Проводы осени» и обязательно пили пиво и кормили сорок

1 ноября в православии чтят память Иоанна Рыльского и его перенесения мощей. Святой жил в 9 веке в селе Скрино в Болгарии. В раннем возрасте святой осиротел, после чего стал трудиться пастухом, чтобы как-то себя прокормить. Однажды в его стаде пропали две коровы Когда хозяин животных об этом узнал, то обошелся с маленьким Иваном жестоко, наказав его розгами. Оставшись в одиночестве, Иван стал молиться, чтобы нашлись пропавшие коровы. И это случилось. Он увидел их за рекой и перенес теленка в руках через реку. За это он был очень щедро вознагражден.
Тогда Иоанн решил оставить пастушью службу, и отправился в монастырь, чтобы стать монахом. Когда Иван принял постриг, то научился читать и писать. После чего усердно учил Святое Писание. Когда его посвятили в иноки, он ушел жить в лес и стал жить отшельником. Когда на его дом напали разбойники, Иоанн ушел жить в пещеру, где усердно молилися и постился более двенадцати лет.
В народе славяне называли 1 ноября Конюховым отдыхом, а работников, которые ухаживали за лошадьми, освобождали от большинства занятий. Это связывали с поверьем. Считалось, что в этот день домовой начинал шалить в конюшнях.
Он мог запутать гривы, доспехи, пугал животных, за что те взлетали на дыбы. Именно поэтому и лошадей в этот день зря не трогали. Считалось, если не дать животному отдохнуть, можно навлечь на себя беды и несчастья.
Также провожали 1 ноября осень, это были окончательные проводы, потому что зима полностью брала свои права.
В этот праздник посещают храм, чтобы помолиться святому Иоанну Рыльскому, а когда приходят со службы, то сытно едят и отдыхают. Пьют пиво, а в селах кормят сорок, оставшимися крошками с праздничного стола.