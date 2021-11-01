Грешно ли работать 1 ноября в праздник святого пророка Иоиля?

Иолия — один из двенадцати малых пророков, написавших Ветхий Завет. Считается, что он первым стал фиксировать пророчества на бумаге. Главным его трудом было предсказание о приходе Господа и Судного дня. В случае, если израильтяне не одумаются в своих грехах.
В своей книге Иоиль описывает нападение на город саранчи. Тогда Иудеи связывали саранчу с врагами Израиля. При этом, многие теологи считают, что пророк говорит о буквальной саранчовой чуме в стране.
Пророк призывал своих земляков оставить мирские заботы и вернуться душой к Господу. События, которые он описал в Ветхом Завете, совершались за несколько веков до пришествия Господа, поэтому имя пророка так ярко вспоминается в тексте. Иоиль называл Бога так же, как и называли тогда в древности - Иегова.
Иоиль призывал израильтян молиться за спасение Господу, который был единственным их спасением. Только он мог даровать жизнь или отнять ее. Он был наделен чудесным даром предсказания, и говорил о возмездии за те грехи, которые сделали люди, не соблюдая данные им заповеди. Все бедствия, которые происходили тогда в Иудее, были малыми бедами, сравнивая с тем, то их ждет. Ничто не сможет избавить людей от будущего гнева Божия, кроме сильной и искренней молитвы, со смирением и покаянием.
В этот день не запрещено работать. Считается, что в праздники, которые не относятся к двунадесятым запрета на труд нет. При этом, учитывается в какой день они выпадают. Если приходятся на будний, то работать разрешено.