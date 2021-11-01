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2 ноября церковь чтит память святого великомученика и воина Артемия Антиохийского. История, за что его убил император Юлиан

2:00:4011/1/2021,София Мальцева
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После его смерти сбылось его пророчество о неминуемой смерти Юлиана Отступника.

Артемий Антиохийский. Фото: pravoslavy.ru

2 ноября православная церковь чтит память святого мученика Артемия Антиохийского, который славился своими воинскими достижениями, во время правления императора Великого Константина. Артемий заслужил множество наград за свои победы в боях и мужество.

Его назначали вице-королем Египта. На посту, которого он сделал много для введения в городе христианской веры и ее укрепления.

Кроме того, святого Артемия чествовал сам император Константин Великий. Он отправил его, чтобы забрать мощи святого апостола Андрея из Патр. После чего мощи святого Луки из Беотийских Фив и привезти их в Константинополь.

Мощи святых поместили в церкви Святых Апостолов под жертвенным столом. А император вознаградил его, сделав правителем Египта.

Но все изменилось, когда на место правителя пришел Юлиан. Он, в своем желании восстановить язычество, был крайне враждебен по отношению к христианам, посылая сотни людей на смерть. В Антиохии он приказал подвергнуть пыткам двух епископов, не пожелавших отречься от христианской веры.

Артемий не стал терпеть такое поведение Юлиана, он прибыл в Антиохию и публично осудил правителя за его нечестие. Это привело императора в бешенство, после чего он бросил Артемия в темницу и подверг его жестоким пыткам.

На следующий день Юлиан попросил, чтобы святой Артемий принял язычество. Но святой не отказался от Господа. Тогда император еще больше его пытал. Наконец святого Артемия обезглавили.

Мощи святого Артемия погребли христиане. После его смерти сбылось пророчество о неминуемой смерти Юлиана Отступника.

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традициипраздникиистория святогопамять Артемия Антиохийского
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