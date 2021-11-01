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Мощи убитого громом в 12 лет праведного отрока Артемия Веркольского обладают исцеляющими свойствами: церковь вспоминает его 2 ноября

2:30:0811/1/2021,София Мальцева
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Спустя несколько лет после смерти Артемия, его тело обнаружили благодаря свету, который появился над его телом и осветил весь лес.

В 1645 году на месте обнаружения тела праведного Артемия Веркольского установили церковь. Фото: Pixabay.com

2 ноября в православии отмечается память Артемия Веркольского, мощи которого обладают исцеляющими свойствами. Артемий родился в семье праведных христиан в 1532 году, в селе Веркола в Двинском районе. Его воспитывали в строгой богобоязненной обстановке. В детстве ему не нравились обычные ребяческие игры, он был очень тихим и послушным. Усердно помогал родителям по хозяйству. А в 13 лет сопровождал отца в поле. Без предупреждения раздался раскат грома и ударила молния; несмотря на то, что молния не задела его, мальчик упал замертво. Истолковав это как проявление Божьего гнева, крестьяне оставили тело мальчика в сосновом лесу непогребенным.

Спустя несколько лет после смерти Артемия, его тело обнаружили благодаря свету, который появился над его телом и осветил весь лес. Крестьяне принесли тело святого Артемия во двор перед церковью Святого Николая. По молитвам Святого многие больные люди получили исцеление, особенно те, кто страдал расстройствами зрения.

В 1645 году в том месте, где было обнаружено тело праведного Артемия Веркольского установили храм в честь святого Артемия Антиохийского с приделом в честь праведного Артемия Веркольского.

Также к настоятелю монастыря святому иноку Рафаилу пришел в видении Артемий Веркольский, и рассказал ему о скорых изменениях к лучшему. В 1648 году было дано разрешение построить монастырь. А 17 ноября, мощи святого Артемия были перенесены в новую раку, в обители. После чего их поставили в приделе святого. В 1650 году в монастырь прибыло царские подношения в виде икон, книг, колоколов и церковной утвари.

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