Макияж и прическа на Новый 2022 год: самые модные тенденции и тренды

Снова приближается долгожданный и любимый многими праздник — Новый Год. Только цифры немного поменялись. Наступает 2022 год. В праздник, многие собираются вместе со своими друзьями, коллегами, родственниками. И чем больше компания, тем лучше. Девушки готовятся к празднику особенно тщательно, чтобы поразить своей красотой каждого до следующего нового года.
Сегодня мы рассмотрим, как подобрать макияж и прическу, чтобы выглядеть ярко, но не как елка, а как элегантная и завораживающая девушка.
2022-й – Год Тигра, а они очень энергичные и любят таких же людей, поэтому чтобы ему понравиться, макияж должен быть привлекать внимание и запоминаться.
Тем более, Новый год – праздник, проходящий в вечернее или ночное время. У большинства людей он ассоциируется с блеском, огнями, вспыхивающими в черном небе, искрами шампанского, стеклянным глянцем елочных игрушек. Для создания красивого образа девушки пользуются специальной косметикой. В ход идут глиттер, блестки или пайетки, а также специальные декоративные средства.
Кроме того, если надоели блестящие тени, то их спокойно можно заменить на неоновые оттенки, как один из модных трендов этого сезона.
При выборе прически в Новом 2022 году, выбирайте винтажный стиль. Средняя часть, заколки в тон с обеих сторон, мягкие, зачесанные локоны-все в этом образе говорит о гламуре 70-х.
Если вы сторонница легкой прически, которую можно сделать самостоятельно, прическа с плетеным хвостом, будет идеальным решением. Вам понадобится только специальный увлажняющий спрей, для придания профессиональности прическе.
Можно сделать плетеные прически. Специальные косички без узелков, сдвинутые набок. Они идеально сочетаются с ярко-красной губной помадой.