Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3010/31/2021
0

По погоде этого дня определяли, какой будет весна.

Сегодня крестьяне не нагружали лошадей работой, давали им отдохнуть. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 1 ноября 2021 года

Пророка Иоиля
Мученика Уара и с ним семи мучеников, учителей христианских
Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского

Народные праздники и приметы

Иванов день (Проводы осени)
По народному календарю 1 ноября празднуется Иванов день. В этот день провожают осень и встречают зиму.

Считалось, что в Иванов день в конюшнях проказничают домовые. Поэтому крестьяне не нагружали лошадей работой, давали им отдохнуть. Кормили сорок, чтобы они не злили голодным карканьем домовых.

По погоде этого дня определяли, какой будет весна. Холодный день предвещал позднюю и холодную весну.

Приметы

- Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – тёплая.
- Если в этот день мороз – к оттепели на Дмитрия Солунского (8 ноября).
- Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось – днем осадков не будет.
- Ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам.
- Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме. Если они летят низко – снега почти не будет.

Источник: my-calend.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникикакой сегодня праздникприметы какой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:30 10/31/2021
Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Легкие поздравления для любителей зелени и фруктов во Всемирный день вегана 1 ноября
11:15:18 10/31/2021
Легкие поздравления для любителей зелени и фруктов во Всемирный день вегана 1 ноября
Опаснее ожирения и так же опасен, как курение: нашли еще один риск для здоровья
11:00:12 10/31/2021
Опаснее ожирения и так же опасен, как курение: нашли еще один риск для здоровья
Магнитная буря 1 ноября 2021: трехдневный шторм не оставляет в покое магнитосферу в начале месяца
10:45:44 10/31/2021
Магнитная буря 1 ноября 2021: трехдневный шторм не оставляет в покое магнитосферу в начале месяца
Первый в мире презерватив для мужчин и женщин создан в Малайзии. Удобен и незаметен - говорят врачи
10:30:11 10/31/2021
Первый в мире презерватив для мужчин и женщин создан в Малайзии. Удобен и незаметен - говорят врачи
Женщины не умеют распознавать свое старение: требуется год, чтобы понять начало менопаузы
10:00:39 10/31/2021
Женщины не умеют распознавать свое старение: требуется год, чтобы понять начало менопаузы
Ранние признаки гипертонии: 10 факторов риска, на которые следует обратить внимание
9:30:55 10/31/2021
Ранние признаки гипертонии: 10 факторов риска, на которые следует обратить внимание
Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2021 года
9:15:33 10/31/2021
Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 от Рассела Гранта: Что приготовили звезды именно для вас?
9:00:07 10/31/2021
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 от Рассела Гранта: Что приготовили звезды именно для вас?
Сенсация в космосе: исследователи, вероятно, найдут первые планеты в другой галактике
8:30:47 10/31/2021
Сенсация в космосе: исследователи, вероятно, найдут первые планеты в другой галактике