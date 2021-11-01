Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Пророка Иоиля
Православные праздники 1 ноября 2021 года
Мученика Уара и с ним семи мучеников, учителей христианских
Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского
Народные праздники и приметыИванов день (Проводы осени)
По народному календарю 1 ноября празднуется Иванов день. В этот день провожают осень и встречают зиму.
Считалось, что в Иванов день в конюшнях проказничают домовые. Поэтому крестьяне не нагружали лошадей работой, давали им отдохнуть. Кормили сорок, чтобы они не злили голодным карканьем домовых.
По погоде этого дня определяли, какой будет весна. Холодный день предвещал позднюю и холодную весну.
Приметы- Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – тёплая.
- Если в этот день мороз – к оттепели на Дмитрия Солунского (8 ноября).
- Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось – днем осадков не будет.
- Ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам.
- Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме. Если они летят низко – снега почти не будет.
Источник: my-calend.ru