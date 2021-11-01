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Какие молитвы читать дома и в церкви за усопших в Дмитриевскую Родительскую субботу 6 ноября 2021 года

6:15:2310/31/2021
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6 ноября 2021 года по всей стране православные верующие будут почитать своих усопших родственников в день Дмитриевской Родительской субботы.

Множество православных россиян относятся с почтением к традициями Родительских суббот. Фото: Pixabay.com
Множество православных россиян относятся с почтением к традициями Родительских суббот. Фото: Pixabay.com

В церковном календаре несколько дат предназначены для поминовения и почитания усопших родственников. Эти дни называются Родительскими субботами. Ближайшей Родительской субботой в ноябре является 6 ноября — суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.
В Родительскую субботу православные верующие ходят на специальные службы и литургии в храме, совершают милостыню, возлагая на специальный столик принесенные с собой продукты питания, молятся об упокоении душ родственников и родных, просят о прощении их грехов и ставят свечи. Считается, что эти действия зачтутся усопшему на небесах и помогут его душе обрести покой и, возможно, переродиться в новую чистую жизнь. Однако важно помнить, что обращаться к Богу в молитве стоит только со светлыми помыслами и чистым сердцем. Нельзя упоминать усопших во зле и припоминать их прошлые грехи, поскольку вы рискуете потревожить упокоенную душу.

Какие молитвы нужно читать дома и в церкви в Дмитриевскую Родительскую субботу?

В Дмитриевскую родительскую субботу православные верующие просят об упокоении и прощении душ родственников через несколько молитв.

Общая молитва.
Общая молитва.

Молитва об усопших родителях.
Молитва об усопших родителях.

Однако молиться о родственниках можно и простым языком, своими словами. Важно помнить только то, что мольбы должны быть искренними, идти от сердца и души.

Напомним, что 1 ноября состоится церковный праздник Пророка Иоиля. Какую самую важную молитву в этот день нужно прочесть и когда, вы можете узнать в нашем материале.

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родительская субботамолитвыДмитриевская суббота6 ноября
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