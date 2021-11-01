Какие молитвы читать дома и в церкви за усопших в Дмитриевскую Родительскую субботу 6 ноября 2021 года

В церковном календаре несколько дат предназначены для поминовения и почитания усопших родственников. Эти дни называются Родительскими субботами. Ближайшей Родительской субботой в ноябре является 6 ноября — суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.
В Родительскую субботу православные верующие ходят на специальные службы и литургии в храме, совершают милостыню, возлагая на специальный столик принесенные с собой продукты питания, молятся об упокоении душ родственников и родных, просят о прощении их грехов и ставят свечи. Считается, что эти действия зачтутся усопшему на небесах и помогут его душе обрести покой и, возможно, переродиться в новую чистую жизнь. Однако важно помнить, что обращаться к Богу в молитве стоит только со светлыми помыслами и чистым сердцем. Нельзя упоминать усопших во зле и припоминать их прошлые грехи, поскольку вы рискуете потревожить упокоенную душу.
Какие молитвы нужно читать дома и в церкви в Дмитриевскую Родительскую субботу?
В Дмитриевскую родительскую субботу православные верующие просят об упокоении и прощении душ родственников через несколько молитв.
Однако молиться о родственниках можно и простым языком, своими словами. Важно помнить только то, что мольбы должны быть искренними, идти от сердца и души.
Напомним, что 1 ноября состоится церковный праздник Пророка Иоиля. Какую самую важную молитву в этот день нужно прочесть и когда, вы можете узнать в нашем материале.