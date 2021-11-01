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По какому тарифу оплатят работу в ноябрьский локдаун в 2021 году в России? Положен ли двойной тариф

7:15:0110/31/2021
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Размер оплаты нерабочих дней и применимый к ним тариф сейчас является самой актуальной темой для россиян.

Нерабочие дни продлятся в период с 30 октября по 7 ноября. Фото: Pixabay.com
Нерабочие дни продлятся в период с 30 октября по 7 ноября. Фото: Pixabay.com

Нерабочие дни наступили по всей России еще с 30 октября 2021 года, однако некоторые регионы вступили в них еще раньше, например, 25 октября. Следует отметить, что, следуя Трудовому кодексу Российской Федерации и обычным данным из любого календаря, дни в период с 30 по 31 октября и с 4 по 7 ноября являются выходными, а с 1 по 3 ноября — нерабочими. Такая система устанавливается для людей, работающих пять дней в неделю. Если компания работает по принципу шестидневки, то 5 и 6 ноября также будут считаться нерабочими днями.

В период с 30 октября по 7 ноября на нерабочие дни не выходят только предприятия с непрерывным производством, аптечные сети, продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, работники полиции и иные представители министерства внутренних дел, государственные служащие, отслеживающие ситуацию в стране и регионах, медики. В некоторых Регионах России будет запрещено посещение торговых центров без предъявления QR-кода о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как будут оплачиваться нерабочие дни и по какому тарифу?

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, нерабочие дни следует оплачивать по такому же тарифу, как и обычный рабочий день. Если в нерабочий день сотрудник работал только несколько часов, то расчет его заработной платы будет производиться исходя из количества отработанных часов. Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу.
Лишить работников заработной платы или снизить ее работодатель не может, однако выписка премий и поощрений не пресекается.

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