Погода в Бердске 1 ноября 2021: зима вступит в свои права в начале недели

Новая неделя в Бердске начнется с похолодания, мокрого снега с дождем. Так 1 ноября, утром, воздух прогреется до -4 градусов, а к обеду не поднимется выше -6 тепла. Ветер подует юго-западный 5,8 м/c. При относительной влажности воздуха 70%. Атмосферное давление повысится и составит 751 мм ртутного столба.
1 ноября отмечается Иванов день. На Руси в Иванов день был известен проводами осени и встречей зимы. В православной церкви отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского - святого, которого считают покровителем болгар. Однако славяне всегда молились ему 1 ноября.
По традиции, в этот день наши предки специально насыпали во дворе зерно, чтобы прилетели сороки. Если сорока мирно клюет зернышки, то домовой не будет беспокоить хозяев дома в течение зимы.
Снегопад за окном – весна будет холодной и ненастной.
Если возле дома скачет сорока, ждите новостей.