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Дмитрий Медведев заявил, что в России идет уже пятая волна пандемии коронавируса

1:57:5911/1/2021
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ПО его мнению, инфекция останется с человечеством на долгий срок.

Медведев рассказал о пятой волне коронавируса. Фото: Pixabay.com

Дмитрий Медведев опубликовал статью в «Российской газете». В ней он затронул тему пятой волны COVID-19. По мнению заместителя председателя Собвеза, пятая вспышка уже началась, а число зараженных пациентов набирает рекордные обороты.

– Все началось с декабря по март в период с 2019 по 2020 годы. Тогда большинство стран восприняли вирус равнодушно. Потом эпидемия превратилась в пандемию, – пишет Медведев.

Также бывший президент заявил, что в начале осени 2020 года началась третья волна эпидемии. А спустя пару месяцев наступила и следующая, которая отличилась особым ростом заражаемости.

Медведев считает, что решить проблему с COVID-19 быстро не удастся, но взять под контроль обстоятельства будет не сложно.

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статьякомментарийкоронавирусКовидПятая волнаДмитрий Медведев
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