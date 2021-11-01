Дмитрий Медведев заявил, что в России идет уже пятая волна пандемии коронавируса

Дмитрий Медведев опубликовал статью в «Российской газете». В ней он затронул тему пятой волны COVID-19. По мнению заместителя председателя Собвеза, пятая вспышка уже началась, а число зараженных пациентов набирает рекордные обороты.
– Все началось с декабря по март в период с 2019 по 2020 годы. Тогда большинство стран восприняли вирус равнодушно. Потом эпидемия превратилась в пандемию, – пишет Медведев.
Также бывший президент заявил, что в начале осени 2020 года началась третья волна эпидемии. А спустя пару месяцев наступила и следующая, которая отличилась особым ростом заражаемости.
Медведев считает, что решить проблему с COVID-19 быстро не удастся, но взять под контроль обстоятельства будет не сложно.