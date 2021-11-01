Судебные приставы озвучили количество невыездных россиян из-за долгов

ФССП заявила, что более 4 млн россиян не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за имеющихся задолженностей. Среди должников есть и те, которые уклоняются от осуществления выплат.
– 4,2 млн человек среди населения страны не могу покинуть ее территорию. Такие данные были зафиксированы 1 октября 2021 года, – рассказал директор ведомства Дмитрий Аристов.
Также глава сообщил, что с начала 2021 года сотрудники ФССП помогли найти 7,7 тыс. разыскиваемых граждан. Из них 748 человек были осуждены за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что от заражения коронавирусом скончался диктор Игорь Кириллов. Также врачи ампутировали ему ногу.