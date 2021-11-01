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Судебные приставы озвучили количество невыездных россиян из-за долгов

2:15:5111/1/2021
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Сотрудники ФССП в текущем году помогли найти 7,7 тыс. разыскиваемых граждан, которые являются злостными неплательщиками.

Судебные приставы назвали число россиян, которым закрыты границы из-за долгов. Фото: Pixabay.com

ФССП заявила, что более 4 млн россиян не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за имеющихся задолженностей. Среди должников есть и те, которые уклоняются от осуществления выплат.

– 4,2 млн человек среди населения страны не могу покинуть ее территорию. Такие данные были зафиксированы 1 октября 2021 года, – рассказал директор ведомства Дмитрий Аристов.

Также глава сообщил, что с начала 2021 года сотрудники ФССП помогли найти 7,7 тыс. разыскиваемых граждан. Из них 748 человек были осуждены за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что от заражения коронавирусом скончался диктор Игорь Кириллов. Также врачи ампутировали ему ногу.

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долгиприставызапрет на выездНевыездЗакрытые границы.ФССПДмитрий Аристов
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