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Снег и сильный ветер накроют Новосибирск и Бердск 1 ноября

2:32:1011/1/2021
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На дорогах ожидается изморозь и гололед.

Мокрый снег ожидается в регионе. Фото: Pixabay.com

С самого начала ноября в Новосибирске и Бердске будет пасмурно. Также ожидаются сильный ветер. По информации Западно-сибирского гидрометцентра , температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов. Также синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров.

Особое внимание на прогнозы погоды на ближайшие дни нужно обратить автолюбителям: судя по предположениям экспертов, проезжие части будут покрыты тонким слоем льда. Также ожидается изморозь.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела после того, как распылил содержимое газового баллона в отделении полиции.

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