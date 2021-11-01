Снег и сильный ветер накроют Новосибирск и Бердск 1 ноября

С самого начала ноября в Новосибирске и Бердске будет пасмурно. Также ожидаются сильный ветер. По информации Западно-сибирского гидрометцентра , температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов. Также синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров.
Особое внимание на прогнозы погоды на ближайшие дни нужно обратить автолюбителям: судя по предположениям экспертов, проезжие части будут покрыты тонким слоем льда. Также ожидается изморозь.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела после того, как распылил содержимое газового баллона в отделении полиции.