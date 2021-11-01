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Мощнейший солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю глобального масштаба

2:33:0911/1/2021
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Земля попадет внутрь облака примерно на двое суток. Все это время наша планета испытает постоянные геомагнитные возмущения разной силы.

Магнитная буря происходит в эти минуты. Фото: Pixabay.com

Мощнейшая магнитная буря стартовала в России около 15.00 дня по московскому времени 1 октября. Она находится на уровне G1. Известно, что она закончится к вечеру 1 ноября 2021 года, сообщают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института РАН.

Напомним, с 29 октября на Солнце произошли мощнейшие выбросы энергетических волн. Сообщалось, что первые лучи доберутся до Земли 30 октября. При этом скорость облака - около 800 километров в секунду, а его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба.

Известно, что Земля попадет внутрь облака примерно на двое суток. Все это время наша планета испытает постоянные геомагнитные возмущения разной силы.

Из-за это в России могут произойти сбои в работе спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации, а также проблемы с ВЧ радиосвязи. Отмечается, что в связи такими космическими явлениями в России опустится кольцо полярных сияний до широт 55-60 градусов.

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землямагнитная бурясолнечный удар
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