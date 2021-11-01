Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 1 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 1 ноября 2021 года представлен здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу, когда Луна в Деве входит в Весы.
Луна входит в Весы и начинает транзит продолжительностью два с половиной дня. Луна в Весах привлекает наше внимание к отношениям и закону.
Баланс, который нам нужен, здесь, чтобы взять его, но это будет нелегко, пишет Your Tango.
Луна в Весах вносит некоторую напряженность в наше внимание в этот сезон Скорпиона. Мы можем стать чрезмерно напористыми, агрессивными и упустить из виду необходимость в границах или структуре, пока Марс соединяется с Солнцем.
Если ваш день рождения 1 ноября:Вы Скорпион, которым правят планеты Марс и Плутон, символом которых является глиф Скорпиона.
Среди известных знаков зодиака Скорпион - американская актриса Дженни Маккарти и новозеландский легкоатлет и политик Лес Миллс.
Знаки зодиака, с которыми Скорпион наиболее совместимы, включают Телец, Рак, Рыбы и Скорпионы.
Ежедневный гороскоп на 1 ноября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Значимые связи - это то, что вам нужно в настоящее время. Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш сектор отношений.
И хотя вы предпочитаете проводить время со мной и любите, когда вы можете быть независимыми, вы будете хотеть и стремиться к качественным компаньонам, а это значит, что хорошо, когда рядом есть люди. Другими словами, сделай усилие, Овен. Найдите время для людей, которые наполнили вашу жизнь смехом и улыбками.
Телец (20 апреля - 20 мая)Здоровье - это богатство, и если вы сделаете правильные шаги, чтобы ваше тело стало сильным и подтянутым, вы сначала почувствуете усталость, но конечные результаты будут очень полезными.
Кроме того, Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш сектор здоровья, и вы должны отпраздновать это и позволить себе сбавить темп.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Делайте то, что вам нравится и что раскрывает другую часть вашей личности.
Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш сектор творчества, и в мире происходит слишком много хорошего, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что негативно. Добавляйте к нему, когда можете.
Рак (21 июня - 22 июля)Ваш знак управляет четвертым домом, который связан с знакомыми и людьми из вашего ближайшего окружения, называемыми семьей.
Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш семейный сектор, и это ваше время по-настоящему сиять.
Уважайте свои корни и то, откуда вы пришли, делая что-то, что напоминает вам о семейных традициях. Сделайте выпечку пораньше и спланируйте свой праздничный подарок.
Лев (23 июля - 22 августа)Выходи и развлекайся, Лео. Пришло ваше время сиять.
Вы знаете, как хорошо вы себя чувствуете, когда находитесь в зоне, а Луна входит в знак зодиака Весов, активируя ваш сектор общения, поэтому болтать, смеяться и наслаждаться жизнью с людьми, которых вы любите, - это то, что вы должны делать.
Смотрите фильм или выходите на улицу, и люди смотрят, наслаждаясь вашим любимым. Музыка.
Дева (23 августа - 22 сентября)А как насчет побочной суеты, Дева? Луна входит в знак зодиака Весы, активируя ваш денежный сектор, и неплохо потрудиться.
Небольшая дрожь в вашем кошельке может дать вам разрешение, которое вы так жаждете, позволить себе немного чего-то, чего вы всегда хотели иметь. Вы заслуживаете небольшого вознаграждения за всю вашу тяжелую работу на этой неделе. Действуй.
Весы (23 сентября - 22 октября)Кем ты хочешь быть? Может быть, когда вы смотрите в зеркало, вам хочется, чтобы вы были кем-то другим в наши дни.
Луна входит в знак зодиака Весы, активируя ваш сектор идентичности, так почему бы не изменить ситуацию?
Назначьте встречу с парикмахером или сходите в магазин за одеждой и попробуйте новый образ на эту зиму. Вы можете попробовать по-новому взглянуть на свой старый образ.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Следи за своей спиной. Ты всегда делаешь. Но Луна входит в знак зодиака Весы, активируя ваш сектор скрытых врагов, поэтому есть дополнительный элемент драмы, которого вы захотите избежать.
Так что охраняйте и держите эти границы прочными. Не позволяйте никому, кто пытается нажать на ваши кнопки, попасть вам под кожу.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Выходи, Стрелец. Пришло время побродить и увидеть достопримечательности и звуки мира.
Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш сектор дружбы, так что не оставайтесь дома одна. Выходи и получай удовольствие.
Свяжитесь с лучшей подругой и не проводите день дома в одиночестве.
Козерог (22 декабря - 19 января)Каков ваш пятилетний план игры? Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш сектор карьеры, поэтому пересмотрите свои краткосрочные и долгосрочные цели.
Осветите некоторые вещи, которые на вашей работе пошли не так хорошо, как вы надеялись, чтобы вы были готовы убить эту предстоящую рабочую неделю.
Водолей (20 января - 18 февраля)Что вы хотите узнать? Луна входит в знак зодиака Весы, активизируя ваш сектор высшего образования, и пора расширять свои знания.
Хорошо выйти и посмотреть мир и удовлетворить свои внутренние желания возрождения. Может быть, прогулка по пляжу или променаду принесет вам пользу или посмотрите художественные выставки, которые будут совершать поездка по вашему родному городу в этом месяце.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Волонтер. Луна входит в знак зодиака Весы, активируя ваш сектор общих ресурсов, и это так приятно отдавать себя, особенно когда вы дружелюбный, теплый и любящий человек, плюс вы любите помогать.
Ищите возможности сотрудничать с другими и рано приносить радость в сезон. Никогда не знаешь, что принесет этот день.