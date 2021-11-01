Нерабочие дни с 30 октбря по 7 ноября 2021 года: Первый день выхода на работу после локдауна Путина

В России уже третий день подряд длятся нерабочие дни, объявленные главой государства Владимиром Путиным. Напомним, краткосрочный локдаун объявлен про всей территории страны с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно. Некоторые регионы объявили выходные ранее обозначенного срока из-за ситуации с коронавирусом. При этом с 4 по 7 ноября включительно - это праздничные дни. В последний раз нерабочими днями стали выходные с 1 по 11 мая 2021 года. Тогда также наблюдалась тенденция к росту числу заболевших коронавирусом.
Напомним, это вынужденная мера из-за мгновенно выросших цифр по коронавирусу в России. Только за прошедшие сутки на утро 31 октября выявлено 40 993 случаев заражения и 1 158 умерших россиян.
Стоит отметить, что глава государства заявлял: если необходимо, нерабочие дни будут продлены. При этом такое решение вправе принимать каждые регионы самостоятельно. Кстати, вирусологи отмечают, что для сдерживания четвертой волны пандемии коронавируса необходимы как минимум три нерабочие недели.
По предварительным данным, первым рабочим днем станет понедельник, 8 ноября.