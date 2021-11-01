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В Бердске суд огласил приговор главбуху-мошеннице из собачьего приюта «Надежда»: Людмила Кадникова получила 2,5 года условно

3:29:0711/1/2021,Анастасия Солодкова
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Она присвоила около 1 млн рублей из скудного приютского бюджета. Но раскаялась и возместила часть растраченных средств. В течение двух лет ей запрещено работать с деньгами в муниципальных учреждениях.

Суд Бердска рассмотрел дело Кадниковой в особом порядке без допроса свидетелей и изучения доказательств. Фото: "Курьер.Среда"

Бердский городской суд огласил приговор бывшему главному бухгалтеру приюта для бездомных животных «Надежда». Напомним, Людмилу Кандникову обвиняли в мошенничестве и растрате денег почти на 1 млн рублей.

Суд и следствие установили, что с 2017 по 2021 годы главбух переводила на банковскую карту зарплату несуществующим работникам приюта, а деньги тратила на свои нужды, и выписывала себе премии якобы за дополнительную нагрузку, которой фактически не было. Ей вменяли две статьи Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество).

- Общая сумма ущерба от преступных действий составила свыше 900 тыс. рублей, - уточняли в управлении СКР по Новосибирской области. Там добавили, что на стадии предварительного расследования Кадникова признала вину и возместила 465 тыс. рублей.

В связи с этим судья Татьяна Васюхневич рассматривала уголовное дело в отношении Кадниковой в особом порядке, признав ее виновной. Как сообщили в суде, подсудимая получила условный срок.

- Решением Бердского городского суда от 29 октября 2021 года Кадникова признана виновной... Ей назначено окончательное наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в муниципальных учреждениях, связанных с учетом и оборотом денежных средств, на срок 2 года. Наказание в веде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, - прокомментировала «Курьер.Среда» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

При этом максимальное наказание по каждой из статей — 6 лет колонии. Администрация Бердска, признанная потерпевшей стороной, обратится в суд с иском о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, что уволившись из собачьего приюта после того, как проверка выявила финансовые нарушения, Людмила Кадникова устроилась в другое муниципальное учреждение. Она стала главным бухгалтером управления капитального строительства Бердска. Однако и оттуда ее уволили после возбуждения уголовного дела. Директор УКСа Антон Антонов рассказал «Курьер.Среда», что Кадникова не работает у него с 1 октября 2021 года.

Теперь 37-летняя жительница Искитима Людмила Кадникова два года не имеет право работать в муниципальных учреждениях. Если же она нарушит это условие, то отправится в колонию — условный срок ей заменят на реальный.

Справка
Бердский бюджет тратит на содержание приюта для бездомных животных «Надежда» 4,9 млн рублей в год. В основном деньги уходят на зарплату персонала. Порядка 1,5 млн рублей поступает ежегодно от благотворителей на корм для собак и кошек.

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