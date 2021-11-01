Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года: повышений пенсий и новый сертификат о вакцинации от коронавируса

С 1 ноября в России вступают в силу новые законы. Например,россиянам, которые достигли 80-летнего возраста повысят размер страховой выплаты по старости. Также повышение коснется бывших сотрудников летных экипажей и некоторых работников организаций, которые занимаются угольной промышленностью.
А защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. рублей. Такое решение было принято в сентябре 2021 года из-за 80-летия Дороги жизни, которая была открыта 22 ноября 1941 года.
Общее число россиян, которые получат финансовую надбавку - 75 тыс. человек. Выплаты будут осуществляться даже если гражданин РФ проживает на территории другой страны. Из общего бюджета страны выделено 4 млрд рублей на осуществление данных выплат. Планируется, что переводы будут выполнены до 22 ноября.
Госалкогольрегулирование планирует ввести письменный перечень преимуществ собственного оборудования для повышения эффективности в производстве этилового спирта или алкогольной продукции.
Все компании, производящие алкогольную продукцию, без добавления этилового спирта(кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) будут обязаны отчитываться о расчетах производственной мощности своего оборудования.
Такое решение было принято для сохранения здоровья россиян и борьбы с контрафактной продукцией, – пишет в своем канале в Telergram Председатель ГД Вячеслав Володин.
ЦБ сообщил о том, что нужно удовлетворять заявления физических лиц об изменении условий кредита из-за коронавируса, при условии, что доход должника не позволяет ему осуществлять выплаты по данной задолженности. Для этого нужно будет написать заявление и предоставить справку, подтверждающую наличие вируса в организме клиента, либо его ближайшего родственника, проживающего с ним. Такие обращения будут приниматься с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.
Эти же меры поддержки будут направлены и на представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых.
с 8 ноября на территории России стартует действие нового сертификата о наличии вакцины от коронавируса.
Такой документ будет автоматически синхронизироваться в электронном виде на русском и английском языках. Такая процедура будет осуществлена в течение трех дней со дня завершения вакцинации. Также в сертификате будет ваш собственный QR-код.
Сообщается, что такое решение должно сократить количество не настоящих сертификатов.
Планируется, что в России с 30 ноября будут снова осуществляться авиасообщения с Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, Багамами, Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.
Все организации должны будут передать информацию о корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. В противном случае, они будут заблокированы с 1 декабря. Данные должны будут подтвердить сотрудники предприятий.
В Госдуме сообщают, что такие меры приняты для того, чтобы избежать случаев, связанных с телефонным мошенничеством.