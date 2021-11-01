Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года: повышений пенсий и новый сертификат о вакцинации от коронавируса

3:42:3211/1/2021
0

Они коснутся многих сфер жизни.

Изменения, которые будут действовать с 1 ноября в России. Фото: Pixabay.com

С 1 ноября в России вступают в силу новые законы. Например,россиянам, которые достигли 80-летнего возраста повысят размер страховой выплаты по старости. Также повышение коснется бывших сотрудников летных экипажей и некоторых работников организаций, которые занимаются угольной промышленностью.

А защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. рублей. Такое решение было принято в сентябре 2021 года из-за 80-летия Дороги жизни, которая была открыта 22 ноября 1941 года.

Общее число россиян, которые получат финансовую надбавку - 75 тыс. человек. Выплаты будут осуществляться даже если гражданин РФ проживает на территории другой страны. Из общего бюджета страны выделено 4 млрд рублей на осуществление данных выплат. Планируется, что переводы будут выполнены до 22 ноября.

Госалкогольрегулирование планирует ввести письменный перечень преимуществ собственного оборудования для повышения эффективности в производстве этилового спирта или алкогольной продукции.

Все компании, производящие алкогольную продукцию, без добавления этилового спирта(кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) будут обязаны отчитываться о расчетах производственной мощности своего оборудования.

Такое решение было принято для сохранения здоровья россиян и борьбы с контрафактной продукцией, – пишет в своем канале в Telergram Председатель ГД Вячеслав Володин.

ЦБ сообщил о том, что нужно удовлетворять заявления физических лиц об изменении условий кредита из-за коронавируса, при условии, что доход должника не позволяет ему осуществлять выплаты по данной задолженности. Для этого нужно будет написать заявление и предоставить справку, подтверждающую наличие вируса в организме клиента, либо его ближайшего родственника, проживающего с ним. Такие обращения будут приниматься с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

Эти же меры поддержки будут направлены и на представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых.

с 8 ноября на территории России стартует действие нового сертификата о наличии вакцины от коронавируса.

Такой документ будет автоматически синхронизироваться в электронном виде на русском и английском языках. Такая процедура будет осуществлена в течение трех дней со дня завершения вакцинации. Также в сертификате будет ваш собственный QR-код.

Сообщается, что такое решение должно сократить количество не настоящих сертификатов.

Планируется, что в России с 30 ноября будут снова осуществляться авиасообщения с Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, Багамами, Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

Все организации должны будут передать информацию о корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. В противном случае, они будут заблокированы с 1 декабря. Данные должны будут подтвердить сотрудники предприятий.

В Госдуме сообщают, что такие меры приняты для того, чтобы избежать случаев, связанных с телефонным мошенничеством.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новый годпенсииноябрьвыплатызаконыизмененияновые законы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Губернатор Травников рассказал, когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса
4:31:14 11/1/2021
Губернатор Травников рассказал, когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса
Макияж и прическа на Новый 2022 год: самые модные тенденции и тренды
4:30:33 11/1/2021
Макияж и прическа на Новый 2022 год: самые модные тенденции и тренды
Число отравившихся в отеле Египта выросло до 200 человек
4:18:43 11/1/2021
Число отравившихся в отеле Египта выросло до 200 человек
Действенная молитва при болезнях внутренних органов великомученику Артемию Антиохийскому
4:00:41 11/1/2021
Действенная молитва при болезнях внутренних органов великомученику Артемию Антиохийскому
Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года: повышений пенсий и новый сертификат о вакцинации от коронавируса
3:42:32 11/1/2021
Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года: повышений пенсий и новый сертификат о вакцинации от коронавируса
Можно ли 2 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?
3:30:03 11/1/2021
Можно ли 2 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?
БердскВ Бердске суд огласил приговор главбуху-мошеннице из собачьего приюта «Надежда»: Людмила Кадникова получила 2,5 года условно
3:29:07 11/1/2021
В Бердске суд огласил приговор главбуху-мошеннице из собачьего приюта «Надежда»: Людмила Кадникова получила 2,5 года условно
БердскНерабочие дни с 30 октбря по 7 ноября 2021 года: Первый день выхода на работу после локдауна Путина
3:22:05 11/1/2021
Нерабочие дни с 30 октбря по 7 ноября 2021 года: Первый день выхода на работу после локдауна Путина
Стали известны жуткие подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске
3:06:45 11/1/2021
Стали известны жуткие подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске
Категорические запреты на день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского: почему молитва святому помогает при болезнях
3:00:11 11/1/2021
Категорические запреты на день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского: почему молитва святому помогает при болезнях