В Новосибирске в лицее №12 три человека провалились в яму с кипятком

Очередной осмотр помещения осуществляли слесарь учебного заведения и еще два сотрудника СГК. После того, как они спустились в подвал, под их ногами с шумом разрушилась плита, под которой находился кипяток. С многочисленными ожогами пострадавших доставили в медучреждение для оказания первой медицинской помощи, говорится в Telegram-канале Mash Siberia.
Напомним, ранее на сайте «Курьер.Среда» сообщалось, что В Новосибирске были наказаны полицейские, которые опоздали на ДТП со смертельным исходом. Установить виновников происшествия так и не удалось.