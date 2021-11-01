В Бердске в районе ул. Озерной пропал кот мейн-кун по кличке Эмиль

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Яна:
Пропал кот 28.10.2021 в районе улицы Озёрной. Порода мейн-кун. Обращаться по тел. 8-913-711-82-17. Пропал в частном секторе на улицы Красина г. Бердск. Кот по кличке Эмиль.
Пропал в частном секторе на улицы Красина .
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Яна:
Пропал кот 28.10.2021 в районе улицы Озёрной. Порода мейн-кун. Обращаться по тел. 8-913-711-82-17. Пропал в частном секторе на улицы Красина г. Бердск. Кот по кличке Эмиль.
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