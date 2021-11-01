Губернатор Травников рассказал, когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В Новосибирске в нерабочие дни власти будут проводить контрольные мероприятия. А дополнительные ограничительные меры будут введены, если нерабочая неделя не снизит рост заболеваемости. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
– С 30 октября началась нерабочая неделя и мы надеемся, что это повлияет на распространения вируса в обществе. Мне кажется, минимальные меры продуктивны, если обеспечить их соблюдение со стороны общественности, При отсутствии результата, нужно будет вводить дополнительные ограничения. – сообщает Травников.
Также губернатор считает, что в нерабочие дни нужно усилить контроль за соблюдением правил самоизоляции, наличием масок у граждан и системы QR-кодов.
Напомним, QR-коды для посещения общественных мест начали действовать 30 октября.