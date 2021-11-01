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Губернатор Травников рассказал, когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса

4:31:1411/1/2021
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QR-коды для посещения общественных мест начали действовать с 30 октября.

В Новосибирске могут ввести дополнительные ограничения. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Новосибирске в нерабочие дни власти будут проводить контрольные мероприятия. А дополнительные ограничительные меры будут введены, если нерабочая неделя не снизит рост заболеваемости. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

– С 30 октября началась нерабочая неделя и мы надеемся, что это повлияет на распространения вируса в обществе. Мне кажется, минимальные меры продуктивны, если обеспечить их соблюдение со стороны общественности, При отсутствии результата, нужно будет вводить дополнительные ограничения. – сообщает Травников.

Также губернатор считает, что в нерабочие дни нужно усилить контроль за соблюдением правил самоизоляции, наличием масок у граждан и системы QR-кодов.

Напомним, QR-коды для посещения общественных мест начали действовать 30 октября.

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