В России для водителей введут новый штраф

В России появится новый штраф для водителей авто. Сумма составит три тыс. рублей. Таким наказанием будут отделываться водители, которые любят опасный стиль вождения.
– Теперь хамская манера езды будет наказываться, это может значительно снизить число ДТП, – сообщает первый зампред комитета Совета Федераций по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Одним из маневров, который будет относиться к «дерзкому стилю управления транспортным средством» относят перестроения через две полосы. Также намеренное сокращение дистанции будет пресекаться таким видом наказания.
Сообщается, что понятие «опасная езда« находилась в постановлении правительства, но не была определена степень наказания за такое действие.
– Водителей штрафовали не за такой стиль вождения, а за нарушения ПДД, которые вытекают из опасной езды, – Руковишникова.
В случае, если такой закон будет принят, водители будут наказываться за все нарушения во время дерзкой езды и за нее отдельно.