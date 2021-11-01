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В России для водителей введут новый штраф

5:12:3511/1/2021
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Игра в "шашки" на дороге теперь будет наказываться рублем.

В России появится новый штраф для водителей. Фото: Pixabay.com

В России появится новый штраф для водителей авто. Сумма составит три тыс. рублей. Таким наказанием будут отделываться водители, которые любят опасный стиль вождения.

– Теперь хамская манера езды будет наказываться, это может значительно снизить число ДТП, – сообщает первый зампред комитета Совета Федераций по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Одним из маневров, который будет относиться к «дерзкому стилю управления транспортным средством» относят перестроения через две полосы. Также намеренное сокращение дистанции будет пресекаться таким видом наказания.
Сообщается, что понятие «опасная езда« находилась в постановлении правительства, но не была определена степень наказания за такое действие.

– Водителей штрафовали не за такой стиль вождения, а за нарушения ПДД, которые вытекают из опасной езды, – Руковишникова.

В случае, если такой закон будет принят, водители будут наказываться за все нарушения во время дерзкой езды и за нее отдельно.

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штрафПДДводителиезда
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