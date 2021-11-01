Ксения Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием. Журналист и телеведущая уверена, что поведение человека в состоянии опьянения зависит от его интеллектуальных способностей.
– Все, что попадает в нашу кровь, зависит еще и от человеческого материала, я тоже выпивала, но не понимаю, как можно довести себя до бессознательного состояния, – заявляет Собчак.
Напомним, ранее Ксения Собчак оказалась участником ДТП со смертельным исходом. Все случилось под Краснодарским краем. Автомобиль, в котором находилась телеведущая, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другим участником движения. Пассажир машины, в которую въехал автомобиль звезды, скончался. Собчак покинула место ДТП и отправилась в столицу, где прошла допрос, как свидетель.