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В США произошли сразу несколько массовых расстрелов на Хэллоуин

6:56:3811/1/2021
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В результате стрельбы погибли шесть человек, 33 гражданина получили ранения.

Шесть человек погибли после массовых расстрелов в США на Хэллоуин. Фото: Pixabay.com

В США выявлено шесть случаев массовых расстрелов, произошедших во время празднования Хеллоуина. Об этом пишет издательство The Sun 31 октября. Сообщается, что первый массовый расстрел произошел вечером 29 октября, а последний – утром 31 числа. Два случая произошли в Техасе, два в Калифорнии, один в Иллинойсе и один в Нью-Мексико.

В результате стрельбы погибли шесть человек, 33 гражданина получили ранения. По мнению экспертов, за данные два дня случился всплеск убийств в США, которых ранее зафиксировано не было.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Ксения Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием. По ее словам, поведение пьяного человека зависит от уровня его интеллекта.

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смертьубийствомассовый расстрелХэллуинРанения США.
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