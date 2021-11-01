В США произошли сразу несколько массовых расстрелов на Хэллоуин

В США выявлено шесть случаев массовых расстрелов, произошедших во время празднования Хеллоуина. Об этом пишет издательство The Sun 31 октября. Сообщается, что первый массовый расстрел произошел вечером 29 октября, а последний – утром 31 числа. Два случая произошли в Техасе, два в Калифорнии, один в Иллинойсе и один в Нью-Мексико.
В результате стрельбы погибли шесть человек, 33 гражданина получили ранения. По мнению экспертов, за данные два дня случился всплеск убийств в США, которых ранее зафиксировано не было.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Ксения Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием. По ее словам, поведение пьяного человека зависит от уровня его интеллекта.