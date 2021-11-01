Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В токийском поезде произошел теракт: 17 человек пострадали

7:29:1411/1/2021
0

На пассажиров набросился 20 летний парень с ножом.

В Токио число пострадавших от нападения в поезде выросло до 17 человек. Фото: Pixabay.com

В Токио в городе Тёфу мужчина напал на людей в поезде. Ранее сообщалось, что пострадало 15 человек, однако сейчас число жертв выросло до 17. Один из пострадавших находится в без сознательном состоянии. Сообщается, что мужчина набросился на людей с ножом и разлил горючую жидкость в одном из вагонов поезда, после чего совершил поджог.

Также известно, что полиция задержала подозреваемого в совершении данного преступления. По предварительным данным, обвиняемому около 20 лет.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в США произошло сразу несколько массовых расстрелов на Хеллоуин. Погибли порядка шести человек, а пострадали 33.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поезднападениеножпострадавшиеПолиция.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло послужить причиной данного нападения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кызыле мать девочек, которых выбросили с балкона, была осуждена семь раз
7:12:08 11/1/2021
В Кызыле мать девочек, которых выбросили с балкона, была осуждена семь раз
Какие народные средства помогают пережить магнитные бури метеозависимым людям: кто чем пользуется?
7:00:29 11/1/2021
Какие народные средства помогают пережить магнитные бури метеозависимым людям: кто чем пользуется?
В США произошли сразу несколько массовых расстрелов на Хэллоуин
6:56:38 11/1/2021
В США произошли сразу несколько массовых расстрелов на Хэллоуин
Должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам появилась в Новосибирской области
6:48:26 11/1/2021
Должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам появилась в Новосибирской области
В Кузбассе автобус с детьми попал в смертельное ДТП. Погибли два человека
6:25:55 11/1/2021
В Кузбассе автобус с детьми попал в смертельное ДТП. Погибли два человека
БердскВ Бердске в снегопад и ветер ремонтируют ул. Черемушную в последний день срока 1 ноября. Ливневки строят с грустью на лице
6:24:05 11/1/2021
В Бердске в снегопад и ветер ремонтируют ул. Черемушную в последний день срока 1 ноября. Ливневки строят с грустью на лице
Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием
6:15:34 11/1/2021
Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием
БердскВ Бердске станочник чуть не лишился мужского достоинства отлетевшей деревяшкой: Суд наказал директора «Ксилемы»
6:02:33 11/1/2021
В Бердске станочник чуть не лишился мужского достоинства отлетевшей деревяшкой: Суд наказал директора «Ксилемы»
В Минобре Новосибирской области сообщили об острой нехватке преподавателей
5:59:57 11/1/2021
В Минобре Новосибирской области сообщили об острой нехватке преподавателей
В России штрафы за долги по электроэнергии могут вырасти в два раза
5:36:46 11/1/2021
В России штрафы за долги по электроэнергии могут вырасти в два раза