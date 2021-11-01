В токийском поезде произошел теракт: 17 человек пострадали

В Токио в городе Тёфу мужчина напал на людей в поезде. Ранее сообщалось, что пострадало 15 человек, однако сейчас число жертв выросло до 17. Один из пострадавших находится в без сознательном состоянии. Сообщается, что мужчина набросился на людей с ножом и разлил горючую жидкость в одном из вагонов поезда, после чего совершил поджог.
Также известно, что полиция задержала подозреваемого в совершении данного преступления. По предварительным данным, обвиняемому около 20 лет.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в США произошло сразу несколько массовых расстрелов на Хеллоуин. Погибли порядка шести человек, а пострадали 33.