Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса из-за коронавируса

Дмитрий Медведев заявил, что в России начинается продовольственный кризис из-за ситуации с пандемией коронавируса. По словам заместителя председателя Совета безопасности, от ситуации с COVID-19 пострадала экономика во всем мире. Также сообщается, что темпы катятся вниз быстрее, чем в кризис 2008-2009 годы. А тяжелее всего приходится странам с высокой глобализацией.
– Ясно, что цены на продукты растут и это происходит не только в России. Кризис наступает везде, – пишет Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии».
Также зампред считает, что прогнозировать дальнейшую ситуацию сейчас очень тяжело. А пережить кризис россиянам поможет продуктивное ведение политической деятельности, для последующего восстановления экономики и остановки роста цен.
Помимо коронавиурса причинами кризиса Медведев называет готовность стран мира к сотрудничеству и политические разногласия.