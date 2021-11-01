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В Новосибирской области от коронавируса скончались 15 человек за сутки 1 ноября

7:48:1711/1/2021
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Общее число погибших от вируса – 3395 человек.

Еще 15 человек скончались в Новосибирской области от коронавируса. Фото: Pixabay.com

В Новосибирском регионе скончались еще 15 человек от COVID-19. Все погибшие пациенты – люди в возрасте. Самому младшему из них было 50 лет. Самому старшему – 80. По информации оперштаба всего от коронавирусной инфекции в региона 3 395 человек.

Сейчас в реанимационных отделениях лежат 327 пациентов. Из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 59 заразившихся.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса из-за пандемии коронавируса. По словам зампреда, такая ситуация не только в России. Медведев заявляет, что из-за эпидемии страдает экономика всего мира.

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