В Новосибирской области от коронавируса скончались 15 человек за сутки 1 ноября

В Новосибирском регионе скончались еще 15 человек от COVID-19. Все погибшие пациенты – люди в возрасте. Самому младшему из них было 50 лет. Самому старшему – 80. По информации оперштаба всего от коронавирусной инфекции в региона 3 395 человек.
Сейчас в реанимационных отделениях лежат 327 пациентов. Из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 59 заразившихся.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса из-за пандемии коронавируса. По словам зампреда, такая ситуация не только в России. Медведев заявляет, что из-за эпидемии страдает экономика всего мира.