Мать известного блогера скончалась от голода в красной зоне больницы

В Нижнем Тагиле прославленный видеоблогер считает, что его мать умерла в красной зоне не от ковида, а от голода. Молодой человек заявляет, что его мама незадолго до смерти пережила инсульт и за 80-летней женщиной никто не ухаживал в больнице.
– Врачи дали ей три ложки супа за девять дней, мама не могла кушать, ее нужно было кормить через зонд. У врачей на это нет времени и желания. Все вещи моей мамы у меня, их мне передали в больнице, – сообщает блогер.
Также Валентин Дегтерев сообщает, что его мама попала в больницу 19 октября и могла говорить. Но в больнице перестала поднимать трубку телефона. В отделение, где лежала женщина, молодого человека не впустили.
– Она умерла от обезвоживания, а не от коронавируса. Температура были 36,0. Я думаю, что она могла бы выжить, – говорит Дегтерев.
По словам мужчины, случай с его матерью не единственный, он считает, что в отделениях погибают не от COVID-19, а из-за того, что нет хорошего ухода за пациентами.