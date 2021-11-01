Каким даром обладают дети, рожденные 2 ноября? Об этом говорят вековые традиции и опыт

Православная церковь 2 ноября будет отмечать Артемьев день.
Традиции этого дня.
1.Есть традиция, по которой считается, что если человек родился 2 ноября, то он будет находиться всю жизнь под защитой волчицы.
2. Женщины в этот день заготавливали капусту на зиму: солили ее и квасили.
3. Мужчины занимались укреплением заборов и заделыванием в них дыр. На Руси считалось, что через поломанных забор может утекать весь семейный доход.
Люди были уверены, что в этот день к домам людей подбираются волки. И люди дежурили, и увидев зверя человек начинал звонить в колокол и отпугивать животных. Собравшись спать, каждый владелец своего участка обходил его с колокольчиком.
Лечить женские заболевания считалось эффективно в этот день. Считалось, что болезнь быстро отступит.
Принято было 2 ноября молиться о защите военных от случайной гибели. В этот день было принято устраивать пышные застолья для военнослужащих и дарить им подарки.
Приметы.
В этот день гадали на погоду по поведению волков. Если волк сильно воет, то будут сильные заморозки. Если волки воют стаей, а не поодиночке, то так они предвещали голод.
Погоду также люди определяли и по поведению белок. Если белка начинает активно запасаться орехами, то зима будет снежная и морозная.
Смотрели люди в этот день, как всходит солнце: если оно яркое, а облака вокруг темно-серые, то днем будет перемена погоды.
Если ветер дует с запада, то будут затяжные дожди.