В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и устроил ДТП

В Новосибирске недалеко от остановки «Маслозавод» 49-летний водитель фуры скончался за рулем автомобиля из-за чего его машина совершила наезд на грузовик, который ехал впереди.
– Было установлено, что причиной ДТП стала смерть одного из водителей за рулем авто. Спасателями было изъято тело погибшего и передано соответствующим органам. Напоминаем всем автолюбителям, что если вы ощущаете недомогание, садиться за руль вам не рекомендовано, – пишет NGS.RU со ссылкой на группу «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Кузбассе автобус с детьми попал в смертельное ДТП. В результате столкновения с легковым автомобилем скончались два пассажира легковушки. Из пассажиров автобуса никто не получил ранений.