«Администрация отдыхает»: В Бердске молодежь устроила безудержный дрифт перед мэрией на ВАЗ-2105. Крутились два часа

Молодежь в нерабочую ноябрьскую неделю навела «суету» на площади Горького Бердска.
Как рассказала редакции Олеся Лаврентьева, несколько водителей на автомобилях ВАЗ-2105 сегодня, 1 ноября, совершали дрифт прямо перед администрацией города. Устав от скрипа шин и многоголосий, местная жительница вышла из своего дома и сделала замечание молодым людям, однако ему последовали немногие.
- Администрация отдыхает, а два часа здесь крутят. Машины заносит, а ведь, ходят люди, дети. Изначально было пять машин. Двое парней отреагировали и после моего замечания уехали. Остальных сняла на фото. Это оказалось бесполезно. Они продолжают дальше,- сообщила Олеся.
Кроме того, бердчанка сказала, что позже к «пятеркам» присоединилась и газель.
По телефону «Курьер.Среда» подтвердили, что администрация ноябрьскую неделю не работает. Дежурный сообщил, что в ситуации будут разбираться.
- Буду звонить в соответствующие службы,- сказала Светлана Кичайкина.
Отметим, что после сообщения редакции, на площадь Горького приехала ГАИ и разогнала хулиганов.
Напомним, что бердчане неоднократно жаловались в редакцию об устраивании молодежью несанкционированных площадок для дрифта. Зачастую дрифтеры гоняют по городу в ночное время, музыка из салонов машин доносится до самых высоких этажей жилых домов, тем самым, нарушается покой граждан.