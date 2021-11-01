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«Администрация отдыхает»: В Бердске молодежь устроила безудержный дрифт перед мэрией на ВАЗ-2105. Крутились два часа

9:28:2511/1/2021,Алина Бурова
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Как говорят бердчане, водители транспортных средств чуть не сбили на площади взрослых и детей. После замечаний, двое из дрифтеров скрылись, однако трое остались. К их «безудержному веселью» подключилась и газель.

Молодежь навела шум на площади Горького в Бердске 1 ноября 2021. Фото: Предоставлено героиней

Молодежь в нерабочую ноябрьскую неделю навела «суету» на площади Горького Бердска.

Как рассказала редакции Олеся Лаврентьева, несколько водителей на автомобилях ВАЗ-2105 сегодня, 1 ноября, совершали дрифт прямо перед администрацией города. Устав от скрипа шин и многоголосий, местная жительница вышла из своего дома и сделала замечание молодым людям, однако ему последовали немногие.

- Администрация отдыхает, а два часа здесь крутят. Машины заносит, а ведь, ходят люди, дети. Изначально было пять машин. Двое парней отреагировали и после моего замечания уехали. Остальных сняла на фото. Это оказалось бесполезно. Они продолжают дальше,- сообщила Олеся.

Кроме того, бердчанка сказала, что позже к «пятеркам» присоединилась и газель.

По телефону «Курьер.Среда» подтвердили, что администрация ноябрьскую неделю не работает. Дежурный сообщил, что в ситуации будут разбираться.

- Буду звонить в соответствующие службы,- сказала Светлана Кичайкина.

Отметим, что после сообщения редакции, на площадь Горького приехала ГАИ и разогнала хулиганов.

Напомним, что бердчане неоднократно жаловались в редакцию об устраивании молодежью несанкционированных площадок для дрифта. Зачастую дрифтеры гоняют по городу в ночное время, музыка из салонов машин доносится до самых высоких этажей жилых домов, тем самым, нарушается покой граждан.


Молодые люди нашли себе занятие в ноябрьские выходные. Фото: Предоставлено героиней

На площади Горького была замечена и газель. Фото: Предоставлено героиней

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площадь горькогомашиныдрифт
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