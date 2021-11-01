В рубрику "Сообщи свои новости" написал Евгений:
Должны всё отдыхать, а у нас в Бердске работа кипит. Некогда отдыхать. Напротив дома №133 на улице Первомайская кладут асфальт прям в снег. МОЛОДЦЫ!!!
Напротив дома №133 на улице Первомайская кладут асфальт прям в снег.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Евгений:
Должны всё отдыхать, а у нас в Бердске работа кипит. Некогда отдыхать. Напротив дома №133 на улице Первомайская кладут асфальт прям в снег. МОЛОДЦЫ!!!
От редакции
Все работают?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.