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Должны всё отдыхать, а у нас в Бердске работа кипит

8:44:1211/1/2021
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Напротив дома №133 на улице Первомайская кладут асфальт прям в снег.

Работники деда.ют свою работу. Фото: Предоставлено Евгением

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Евгений:

Должны всё отдыхать, а у нас в Бердске работа кипит. Некогда отдыхать. Напротив дома №133 на улице Первомайская кладут асфальт прям в снег. МОЛОДЦЫ!!!

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