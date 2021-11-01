Большая Дмитриевская Родительская суббота 6 октября 2021: очень важные дела для поминания усопших и запреты особого поминального дня

Родительские субботы являются особо почитаемыми днями для православных верующих. В этот день принято поминать усопших родственников, молиться за них в храме и ставить свечи за упокой их души. В ближайшее время, 6 ноября 2021 года состоится Большая Дмитриевская Родительская суббота. Имеет она такое название из-за соседства с днем памяти великомученика Димитрия Солунского.
С давних времен считалось, что после Дмитриевской Родительской субботы наступают по-настоящему зимние холода с ветрами и снегом, поэтому этот день являлся последним удачным моментом для посещения кладбищ и уходом за местами погребения.
Что можно и нельзя делать в этот день?
• В Дмитриевскую Родительскую субботу принято посещать специальные службы в храме, читать молитвы о прощении и упокоении души усопших предков, ставить свечи. Важно помнить, что молитва должна быть искренней и идти от сердца. Если же в этот день вы не можете посетить службу по ряду причин, то православная церковь одобряет и молитвы дома, перед имеющейся у вас иконой или без нее.
• Если хотите устроить на кладбище большие поминки, то лучше избавьтесь от этой идеи. Пить алкогольные напитки на кладбище также не рекомендуется, поскольку такими действиями вы можете сильно потревожить покой усопшего и утяжелить его совершенные за жизнь грехи.
• Поминать родственников лучше дома, где ограничений к пышности стола не предписано. Обязательно поставьте на стол любимые блюда покойного и одну чистую тарелку и приборы. Так вы отдадите дань уважения усопшему.
• Несмотря на то, что Дмитриевская Родительская суббота является церковным праздников, домашние дела она никак не ограничивает. В этот день вы можете провести дома тщательную уборку, тщательно вымыться. Если ваш дом находится на земле и имеет баню, то в можете повесить на банную стену свежий березовый венок, как знак чистоты и благословения.
• Не отказывайте милостыне просящим. Поделитесь с нуждающимися едой или деньгами, попросите их в ответ помолиться за душу вашего умершего близкого человека.