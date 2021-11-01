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Подполковник полиции запер сотрудников ФСБ и убежал с ноутбуком в ходе проверки

12:02:2611/1/2021
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Против сотрудника правоохранительных органов могут возбудить уголовное дело.

Подполковник запер сотрудников ФСБ в кабинете и убежал. Фото: Pixabay.com

В Белорецке подполковник полиции запер сотрудников ФСБ в кабинете и убежал. Все случилось, когда представители спецслужбы осуществляли мероприятия, направленные на проверку на секретность в межрайонном отделе экономической безопасности и противодействия коррупции. Данным отделом заведует Ильгиз Шакиров.

В отделении полиции был обнаружен ноутбук, не предназначенный для работы с секретными данными. Сотрудникам внутренней безопасности Шакиров не смог объяснить, почему в отделении полиции находится данное устройство. После чего он запер их в кабинете и выбежал из учреждения в неизвестном направлении, пишет Telegram-канал Beza.

Через некоторое время двери в кабинет открыли другие сотрудники. При опросе подполковник заявил, что никого в кабинете не закрывал и с ноутбуком не выбегал. Сотрудниками ФСБ будет проведена проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Ильгиза Шакирова.

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убежалподполковниксекретность
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