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Имя самого богатого миллиардера России назвал Bloomberg

12:29:2211/1/2021
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Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 65,63 миллиарда долларов.

Стало известно имя самого богатого миллиардера в России. Фото: Pixabay.com

В России миллиардеры с начала года стали богаче на 65,63 миллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон является самым богатым миллиардером в России. Его состояние выросло на 8,58 миллиарда долларов – 33,3 миллиарда.

На втором месте расположился учредитель «Норникеля». Состояние Владимира Потанина оценивается в 31,8 миллиарда долларов. При условии, что за год бизнесмен заработал 1,76 миллиарда.

Третьей место занял Алексей Мордашов. Он владеет компанией «Северсталь» и имеет 28,8 миллиарда долларов. Первым после тройки лидеров оказался Владимир Лисин – совладелец НЛМК. Он владеет 28,6 миллиарда долларов.

Замыкает пятерку лидеров совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в 24,5 миллиарда долларов. За год мужчина заработал 7,25 миллиарда.

Напомним, состояние смой богатой женщины в России упало на 1,13 миллиарда долларов. Татьяна Бакальчук является владелицей Wildberrits.

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Справедливо ли то, что большая часть ресурсов страны сконцентрировано у нескольких фигур? Можно ли назвать это неравенством?

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