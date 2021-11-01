Имя самого богатого миллиардера России назвал Bloomberg

В России миллиардеры с начала года стали богаче на 65,63 миллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон является самым богатым миллиардером в России. Его состояние выросло на 8,58 миллиарда долларов – 33,3 миллиарда.
На втором месте расположился учредитель «Норникеля». Состояние Владимира Потанина оценивается в 31,8 миллиарда долларов. При условии, что за год бизнесмен заработал 1,76 миллиарда.
Третьей место занял Алексей Мордашов. Он владеет компанией «Северсталь» и имеет 28,8 миллиарда долларов. Первым после тройки лидеров оказался Владимир Лисин – совладелец НЛМК. Он владеет 28,6 миллиарда долларов.
Замыкает пятерку лидеров совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в 24,5 миллиарда долларов. За год мужчина заработал 7,25 миллиарда.
Напомним, состояние смой богатой женщины в России упало на 1,13 миллиарда долларов. Татьяна Бакальчук является владелицей Wildberrits.